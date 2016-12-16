İhlâs, uhuvvet ve ümitsizlik!..

Bir beynin, bir hedefin etrafında toplananlar daima yaptıkları işlerde netice alırlar…

Ve bu alınan neticeler müsbet olmayabilir, ama yapılmak istenene, ulaşılmak arzu edilene muhakkak bir surette varılır…

Fıtrî olarak yaratılışımızdan bizlere takılan özelliklere, güzelliklere bakalım. Evet bir kafamız, bir beynimiz var, ama iki gözümüz, iki kulağımız, iki kolumuz, iki ayağımız ve on parmağımız diğer bütün uzuvlarımız, organlarımız gibi hep o birden emir alıp, birinin emrini uygulayarak; hedeflenen bir işte muvaffak oluyorlar ve netice alıyorlar… Yani birden çıkan birlikteliklerden yine bir zuhur ediyor ve çıkıyor…

Bu dünyada maddî ve manevî terakkiyat, tekemmül, gelişme ve hedeflere ulaşabilmek ancak ve ancak “birlere” olan uyumluluktan, boyun eğmekten geçmektedir… Çünkü Rabbimizin kâinata koyduğu kanunlar “bir” den mülhemdir, bir’i gösterir ve bir’i ister… Ve bütün birler birbirini destekleyerek, sonsuz birleri ifade ederler…

Kâinatta olduğu gibi, insan hayatında da birlere aykırı hareket edenler ve birlere karşı hareket edenleri; tabir-i caizse bu faaliyet-i azime içerisinde sırıtıp kalırlar… Çünkü aykırılık, ihtilâf, iftirak, başıboşluk, isyan ve itaatsizlik menfiyi ifade ettikleri gibi, müsbeti de anlatamazlar…

Diyelim ki senelerce yapılan imanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetler var. Güzel, faideli ve meyveli neticeler alınıyor. Herkes hizmetlerden faydalanıyor ve memnun. Yıllarca denemiş ve müsbet neticeler alınmış… Herhangi bir sıkıntı, işleyişte ve tatbikatta umuma mal olmuş hizmetlerde görülmüyor… Ve her faaliyet normal seyrinde giderken; hiçbir aklî, mantıkî bir delil veya faydalı, daha mükemmel bir yol ve tarzda zikretmeden birileri çıkıyor, bu işleyişi, bu faaliyeti değiştirelim, terk edelim veya şunu, şunu yapalım diyor…

Aklımıza hemen ters bir düşünce gelmeden evvel, istişare ediyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz, anlamaya ve öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat neticede elimizde kalan kafamızdaki kocaman kocaman soru işaretlerinden başka bir şey olmuyor…

Dünyevî hiçbir işte olmadığı gibi, uhrevî işlerde de “desinler” diye, “biraz değişiklik olsun” diye “biraz da beni dinlesinler” diye, “hep başkalarının dediği mi olacak” diye; ferdî, fevrî ve benlik kokan fikirlerin yüzünden normal seyrinde giden hizmetler, faaliyetler baltalanamaz, inkıtaya uğratılamaz, tatil ve ta’dil edilemez…

Bu gibi meseleler çok küçük ve basit görünmekle beraber, mide bulandırır. Hizmet etmeye aday ve hizmet eden insanları ümitsizliğe atar ve bu tarz hareket edenleri de büyük bir mesuliyetin içerisinde bırakır…

İhlâs ve uhuvvet düsturlarının yeri sadece kitaplar olmamalıdır. Zihinlerimiz bunlarla daima müheyya olarak canlılığını, hayatın içerisinde yaşayarak gösterebilmelidir.