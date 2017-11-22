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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İhlâslı amelin sahtesi olmaz

22 Kasım 2017, Çarşamba
Şu hizmet-i Kur’âniye ve imaniye İlâhî bir mevhibedir… İhsandır, ikramdır, istihdamdır…

Kimsenin kabiliyetiyle bu kudsî hizmetlere, ilâhî faaliyetlere bir katkısı ve iştiraki; fiilen de, ilmende, olamaz… Ancak takdirin perdesinde oynayan gölgeler misali oynatılan aktörler rolüne itiraz da edilmez…

Kaderi tenkit eden başını örse vurup kıracağı gibi… Kendisinde bir keramet görüp de bu kudsî hizmetin önüne geçirenler de kadere fetva verdirir gibi madara ve rezil olurlar…

Fenalığı Allah’tan bilmeye meyilli olanlar, iyiliğin gücüne inanıp sahiplenirler… Her halükârda fenalığı kendimizden, iyiliği Allah’tan bilmek evlâ olmalıdır ki, yalnız zehablara, su-i zanlara ve fena vesveselere kapı ve yol açmamalıdırlar… İnanıp sahiplenirler, ukalalık ederler… 

Ne diyoruz; meşveret esastır… Meşveret, şahs-ı manevinin teşkilinde birinci derecede bir hizmet kademesidir… Meşveretle alınmış ve konuşulmuş kararları hiçe saymak ve uymamak veya ucundan da olsa ihlâl etmek ve yok saymak bu hizmete ihanettir…

Taraftar toplamak ve tarafgirlik ancak futbol maçlarının en iyi fikir, düşünce ve yorum şeklidir… Kudsî iman hizmeti hiç kimseye bir makam ve mevki vermiyor, hizmete mugayyir bir şekilde ayrıcalık tanımıyor ki…. Taraftarane birbirine bakılsın… Haksız da olsa tarafgirlik yapılsın… Eğer bakılsa zaten şahs-ı manevî dışına çıkılır… Ve kendi elimizle yaptığımız hizmetleri ketum hale sokar ve hükümlerini, neticelerini, faydalarını hiçe indirir…

Ben bilirim dâvâsı, meşveretle ve önceden konuşulmuş ve karara bağlanmış meselelerin ihlâlinde birinci derecede rol oynar ve hizmet adamının dengesini bozar…

Kimse kendisini mutlak manada tanışılacak, görüşülecek olarak bilmemelidir… Şahs-ı manevî adama güler… 

Yahut da herkesle birlikte konuştuk, ama yine de ben baştan-sondan-ortadan konuşayım, meseleyi halledeyim, bağlayayım tarz ve şekli hatta fikri cahilliktir, kabalıktır, gayr-i medeniliktir ve kendini bilmemezliktir…

Bu hizmette en iyi yapılacak iş: En zayıf, en kötü, en cahil ve en beceriksiz olarak kendimizi bilmek ve bu hizmette canhıraşane ve cansiperane koşturanlara, fedakârlık ve kahramanlık yapanlara ayak bağı olmamak; onların aşk, şevk ve gayretlerini kırmamaktır… 

Her işin sahtesi olur, ama ihlâslı amelin sahtesi olmaz! Çünkü sırıtır… Allah muhafaza...

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