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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

İki şıklı tercih

04 Ocak 2017, Çarşamba
Risale-i Nur okumalarında dikkat ve himmet konularına devam edelim inşallah...

Her hatırı sayılır işimiz için ehemmiyetine bedel bir planlama ve sıralamayı muhakkak yaparız… Ebedî bir âlemde, ebedî bir hayat için; lâzım olacak kazanımlar için en birinci müracaat kaynağımız Kur’ân ve Kur’ân’ın hakikat tefsirlerini okumak, öğrenmek ve anlamlarını elde edebilmek için de bir planlama, bir düzenleme, bir projelendirme ve en ehemmiyetlilerini en başına koyarak bir sıralama yapabilmeyiz inşallah…

Dünya işleri adına da bizleri muvaffakiyete, başarıya ulaştıracak sıralamada muhakkak Risale okumaları olacağı gibi, bu okunan ve anlaşılan nuranî bilgilerin hayata geçirilmesi, fiiliyata dökülmesi ve amel olarak yaşanabilmesi için de bir gayretin, çalışmanın ve himmetin içerisinde olabilmeliyiz…

Dünyanın en akıllıca yapılan işleri çok yoğun olarak ve devamlı bir şekilde çalışmaktan geçmiyor… Belki zekice, güzel bir planlamayla yapılması en önemli işleri en önce yapmaktan ve en ön sıraya almaktan geçiyor… Madem bu bir uzun vadeli başarı planlamasıdır; o zaman uhrevî işlerimizi de aklımızı ve zekâmızı kullanarak daima en öne alıp en önde yapabilmeliyiz…

Lüzumsuz işler… gereksiz işler… faidesiz işler… Diye tabirler vardır… Neye göre bize göre, bizim menfaatlerimize, dünyevî kazançlarımıza göre… Eğer müdakkik yaklaşımlarla dünyanın işlerini bu şekilde tasnif ve tanzim edebiliyorsak; bizim için, ebedî hayatımız ve ahiretimiz için de lâzım olan, lüzumlu olan, faydalı olan işleri ayırabilmeli ve önem vererek yapabilmeliyiz… Yani kameti kıymetine göre işleri yapabilmek… En önemli ve en esaslılarına daha fazla vakit ayırmak ve daha fazla kafa yormak…

Bazen de “sap ile samanı karıştırmak” tabiri ile yola çıkıp yolda kalabiliriz… Dünya işi ise dünyanın kurallarına ve dünya kadar; ahiret işi ise ahiretin kurallarına ve ahiret kadar zamanı kullanmalı ve bu zaman içerisinde, karşılıklı ihlâller yapıp dünyanın işiyle ahiretin işini karıştırmayarak, ikisini birbirinin mütemmimi olarak kullanabilmeliyiz… Tek işi yap… Birini bitir birine başla… Oku. Anla. Anlat. Yaşa…

Bizim için üçlü seçenek yoktur… Ya Risale-i Nurları okuyarak; onlarda ifade edilen hakikatları elde edeceğiz ya da edemeyeceğiz… O zaman biz daima birinci şık için Rabbimizin yardımını isteyelim, okuyalım, okuyalım, okuyalım…

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