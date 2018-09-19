İlk yapılacaklar

ÇOCUK EĞİTİMİ (9)

Hem anne, hem baba, hem de çevredekilerin çocuklar için ilk yapacaklarının başında tevhidi bir tanıtım gelmektedir…Başta “Lailaheillellah” kelime-i kudsîsi olmak şartıyla; çocuğun duyabileceği, görebileceği ve yapabileceği Cenâb-ı Hakk’ın varlığına, birliğine dair her türlü zikir, tesbih, hal, harekât ve ibâdatın çocuğun nazarlarına ve dikkatlerine takdim edilmesi ve yapılması gerekmektedir…

Evet helâl süt emzirmek, güzel isim vermek ve ona her şeyde iyi örnek olmaktan da önce Allah ve Resulünü (asm) tanıtmak ve itaat etmesini temin edecek hissi, duygu ve fikirleri aşılamak her şeyden önce gelmelidir…

Ahlâkî, dinî terbiye ilk olarak şefkat, merhamet ve sevmekle verilebilir…İyi numune olmak, örnek hareketleri yapmak bizce çocuk farkına varsın veya varmasın çocuğun terbiyesinde fevkalâde tesiri olan fiilî dersler ve yaklaşımlardır…

Eğer Allah’ın bir ikramı, ihsanı ve bizlere bir emaneti olarak çocuklarımızı görebilirsek; bizler çocuk terbiyesinde önemli ilk adımı atmışız demektir… Elbette ki çocuk terbiyesinde, bizlere çocukları ihsan ve ikram eden Rabbimizin emirlerine ve Resulünün (asm) sünnetine uygun ve muvafık olacaktır…

Biz Rabbimizi seviyorsak O’nun istediği gibi olmamız ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba etmemiz / tabi olmamız çocuklarımızın terbiyesinde ebedî faydalanacağımız kudsî birer terbiye kaynaklarıdır…

Dinî esaslar açısından her türlü şartın ve ahlâkî umdelerin/prensip ve kuralların çocuk terbiyesinde ilk olarak kullanılması onların şefkat, merhamet, muhabbet ve samimiyetle içten gelerek bağırlarına basmaları ve sahip çıkıldıklarının kendilerine ihsas edilmesi / gösterilmesi ve hissettirilmesiyle başlar…

Çocuklarımızın ilk terbiyesinin ilklerini uygulamakta, ancak ve ancak sabır ve lütuf sahibi olmakla yapılabilir… “Nerden çıktın? Canın çıksın… Keşke doğurmasaydım… Kocakafalı… Sen adam olamazsın… vs. vs.” kelimelerle ve cümlelerle çocuklarımıza hitap etmek onları daima menfi olarak etkiler… Bazı vakitlerde de çok içten söylenirse onlar için duâ yerine geçer…

İlk terbiye yeri olan anne kucakları ve annelerin her türlü davranış ve uygulamaları çocuklarımızın terbiyesi için çok önemlidir… Anneler ilk ağırlayıcı oldukları için bu kudsî misafirlerine kudsî prensip, kural, düstur ve konuşmalarla muamele edebilmeli, hitap edip onları edebin terbiye adabıyla yoğurabilmelidirler.

Çocuklarımızın ilk terbiyelerini dinin kudsî ve hikmetli emirleriyle, faziletli ve erdemli çocuklar yetiştirebilmek bizlerin en önemli ve ilk vazifesidir….

