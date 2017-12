İman hizmetinde bir adım; bin adım!...

Kur’an, iman hizmeti için fedakârlık ve ahde vefa şarttır. Kur’an’a sarılan ve onun emirlerine inkiyad edene Kur’an da sahip çıkar; yol gösterir, irşad eder ve sahip çıkanı aydınlığa çıkarır.

Fedakârlık ise Kur’an’ın emirlerini yerine getirmekte olmalıdır… Öğrenme, öğretme ve neşretme elbette ki zahmetsiz olmayacaktır…

Kur’an’ı okumak, Kur’an tefsirlerini okumak ve bunları anladıktan sonra neşretmek, yaymak ve duyurmak safhaları, mertebeleri de ayrı bir sabır ister… Sabır ederek başlayıp, devam ettirdiğimiz bu kudsi Kur’an, Nur hizmeti ise bizlerden sebat ister… Ufak bir zorlama, küçük bir zahmet, arada bir gelen sıkıntılar bizlerin sebatını, metanetini kırmamalı ve bozmamalıdır…

Sabrın ve sebatın bize kazandırdığı devamlılık içerisinde Kur’an, Risale-i Nur hizmetlerinde ümidvar olmamız, ümidimizi kırmamamız ve yeise düşürmememiz gerekmektedir… Kimse Allah’ın bu Kur’an, iman hizmeti için ihsan-ı ilahi ile seçtiği kahraman ve fedakâr hadimlerine ümidsizliği, yeisi aşılamamalıdır… Zaten ümitvar olmak ve Rahmet-i İlahiye’den devamlı bir şekilde ümidimizi kesmemek mü’min ve muvahhidlerin en birinci özelliklerindendir…

Kur’an ve Risale-i Nur hizmetlerine koşan hademelerin aralarındaki hal ve hareketleri, tavırları, davranışları ve muameleleri kavl-i leyyin içerisinde ama evvela uhuvvetkârane olmalıdır… Ahiretin varlığını ve dünyada yaptığımız hizmet ve amellerin neticelerinin alınacağı ahireti düşünmeden ve uhuvvetkârane olmayan hiçbir nurani hizmet başarıya ulaşamayacağı gibi her seferinde ve denemesinde de sınıfta kalır, başarıya ulaşamaz..

Bu hizmet-i Kur’aniye ve imaniyede nurani ve kudsi hizmetlerde bulunan bütün hademeleri nazarımızda bir ve beraber tutmak, bu kucaklayıcı ve takdir edici nazarlarla onlara muhabbet ve şefkat beslemek; kendileriyle alakalı bütün konularda fedakârlık beslemek ve yapmak mü’min ve muvahhid Müslümanın şiarı, özelliği ve daima talebi olmalıdır…

Bir mesele de daha kaldı ki fedakâr, sabırlı, ümitvar, gayretli, uhuvvetli, kucaklayıcı, bir ve beraber olarak Kur’an, iman hizmetine sarılanların en önemli özelliği ihlaslı olmalarıdır… Her zaman ve zeminde, her şartta ve durumda her türlü iman hizmetinin, her türlü merhalesinde Allah rızası için hareket etmek, Allah rızası için bu kudsi, imani hizmetlerde koşturmaktır…

Unutmayalım ki kim Allah’ın dinine sahip olma yolunda bir adım atarsa; Rabbimizde onun için bin adım atar ve on sahip çıkar...