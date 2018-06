İmanlı, imanlı, kuvvetli imanlı

Fani, aciz, zayıf ve nakıs insanın aklı var, ama kullandığı yere göre kârı ve zararı da var. Hayali var yetiştiği ve yetişemediği yere göre de kıymet-i harbiyesi var.

İmanı olan ve ahirete hayali olan adamın hayali bile ahiret kadardır. İmansızın hayali ise ancak ve ancak ahirete nazaran bir nokta gibidir. Velev ki dünya kadar hayali olsa bile.

İnsan için istikbal önemlidir. Geleceğini ve ne olacağını düşünen insan aklının da, hayalinin de hakkını vermiş demektir. Ne var ki, Allah ile irtibatı ve bağları olan her gaye, her hayal ve her akıllı iş ancak insana ahiret noktasından gelecek için faide temin edebilir.

İmanlı, inançlı olmak insanlık için ve insan olmak için de en birinci şarttır. Menfi bir insanlık ve müsbet olmayan insanların imanları da, inançları da ancak dünya için olabilir; bu da onlara ne dünyada ve ne de ahirette bir faide verebilir.

Geleceği olmayan, içi boş ve gayesiz hayallerin ve hedeflerin makesi ancak imansızlık ve inançsızlıktadır.

Allah’tan korkan ve yine Allah’ın korkusuyla Rahman’ın şefkatine ve merhametine sığınan insanların kalpleri, akılları ve ruhları inşirah içerisindedir. Huzur ve saadet içerisinde rahattır, mütelezzizdir.

Allah’tan korkmayan ve her işi; küçücük dünya adına hareket eden akıllarına havale edip ondan bekleyenlerin kalpleri, akılları ve ruhları daima elem/üzüntü ve azap içerisindedir.

Bizlere düşen en birinci vazife daima ahiret adına küçük bir çalışmayı, gayreti ve hedefi ertelememek hemen yerine getirmektir. Ahiretin hiçbir gaye ve hedefini dünya metaıyla kıyaslamamak ve küçümsememektir.

Unutmamalıdır ki, ağırlıklı olarak ahiretin meyveleri dünyada yenmiyor. Belki faydaları ve neticelerinin uçları biraz görünüyor. Birazcık da tattırılıyor.

Daima geniş bir ideal ve ruh hali için lezzet ve zevklerimiz iman dairesinde olabilmelidir.

Bu bakımdan birinci gayemiz, hedefimiz ve derdimiz inançlı ve kuvvetli bir imana sahip olabilmektir.