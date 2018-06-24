"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

İmanlı, imanlı, kuvvetli imanlı

24 Haziran 2018, Pazar
Fani, aciz, zayıf ve nakıs insanın aklı var, ama kullandığı yere göre kârı ve zararı da var. Hayali var yetiştiği ve yetişemediği yere göre de kıymet-i harbiyesi var.

İmanı olan ve ahirete hayali olan adamın hayali bile ahiret kadardır. İmansızın hayali ise ancak ve ancak ahirete nazaran bir nokta gibidir. Velev ki dünya kadar hayali olsa bile.

İnsan için istikbal önemlidir. Geleceğini ve ne olacağını düşünen insan aklının da, hayalinin de hakkını vermiş demektir. Ne var ki, Allah ile irtibatı ve bağları olan her gaye, her hayal ve her akıllı iş ancak insana ahiret noktasından gelecek için faide temin edebilir.

İmanlı, inançlı olmak insanlık için ve insan olmak için de en birinci şarttır. Menfi bir insanlık ve müsbet olmayan insanların imanları da, inançları da ancak dünya için olabilir; bu da onlara ne dünyada ve ne de ahirette bir faide verebilir. 

Geleceği olmayan, içi boş ve gayesiz hayallerin ve hedeflerin makesi ancak imansızlık ve inançsızlıktadır.

Allah’tan korkan ve yine Allah’ın korkusuyla Rahman’ın şefkatine ve merhametine sığınan insanların kalpleri, akılları ve ruhları inşirah içerisindedir. Huzur ve saadet içerisinde rahattır, mütelezzizdir.

Allah’tan korkmayan ve her işi; küçücük dünya adına hareket eden akıllarına havale edip ondan bekleyenlerin kalpleri, akılları ve ruhları daima elem/üzüntü ve azap içerisindedir.

Bizlere düşen en birinci vazife daima ahiret adına küçük bir çalışmayı, gayreti ve hedefi ertelememek hemen yerine getirmektir. Ahiretin hiçbir gaye ve hedefini dünya metaıyla kıyaslamamak ve küçümsememektir. 

Unutmamalıdır ki, ağırlıklı olarak ahiretin meyveleri dünyada yenmiyor. Belki faydaları ve neticelerinin uçları biraz görünüyor. Birazcık da tattırılıyor.

Daima geniş bir ideal ve ruh hali için lezzet ve zevklerimiz iman dairesinde olabilmelidir. 

Bu bakımdan birinci gayemiz, hedefimiz ve derdimiz inançlı ve kuvvetli bir imana sahip olabilmektir.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve adalet için sandık başına

    Karikatürler

    Onuncu günün sona erdiği 'Dünya Kupası'nda son durum?

    80 öte gezegen keşfedildi

    Nur Talebeleri asayişçidirler

    4 milyar dolar âtıl kalabilir

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!

    Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner

    İnşaat faaliyetleri Mayıs’ta dibi gördü

    Libya'da kaçırılan 3 Türk işçiden 233 gün sonra sevindiren haber

    Diyarbakır’a İslam Bilim Müzesi

    Almanya çok önemli 3 puan kazanmış oldu

    Yargıtay: ByLock iddiası ispatlanmalı

    Solingen’de aile paneli

    Yakın zamanda 700'den fazla kişi Müslüman oldu...

    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, restorandan kovulduğunu açıkladı

    4 yaşındaki Leyla Aydemir 9'uncu günde de bulunamadı...

    YSK Başkanı Güven: Halkıma sükunet tavsiye ediyorum

    Piyasalar seçime kilitlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim hayırlar getirsin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yaşananlar Adalet-i mahza mı, zulüm mü?
    Misbah ERATİLLA

    Berber Mustafa’nın hikâyesi
    Genel

    4 milyar dolar âtıl kalabilir
    Mahmut C. Çakır

    Muhammed Salah’ın çizgisi
    Genel

    Demokrasi ve adalet için sandık başına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    İhtiyarımız haricinde istihdam olunuyoruz
    M. Fahri UTKAN

    Risale-i Nur neyin tefsiridir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.