İnad edelim!

Bir fikirde, bir düşünce ve görüşte ısrarcı olmak iyidir.

Ama haddi de aşmamak şartıyla. En iyiyi söylüyorum, en iyiyi istiyorum ve en iyiyi yapmak istiyorum öyleyse en iyi benim demek; iyiliği de, iyilere de haksızlık etmek olur. Ve insan en iyi derken; sahip olduğu iyileri de kaybedebilir.

Unutmamalı ki düşman diye bir gerçek kavram ve realite yoktur. Dostların, ahbapların ve iyi; kötü fikir ve düşünce sahibi milletlerin taksim ettikleri, bölüştürüp yakıştırdıkları ve yapıştırıp ilân ettikleri ve kamplara ayırdıkları topluluklar, devletler ve insanlar vardır. Bu varsayıma göre ben kimseye bir şey yapmadım ki düşman olsun diyen bir kişi bile; “Senin neden düşmanın yok!..” diye başkalarına göre düşman ilân edilebilir.

Ahlâk ve erdem, iyilikler ve güzellikler bakkalda, marketlerde satılmıyor ki isteyen istediği kadar satın alabilsin ve sahiplenebilsin! E hakkı bulayım derken hakkı kaçırmayalım. Dikkat edelim.

Sonra herşeyin değiştiği, mükemmelleştiği veya noksanlaştığı şu ihtiyar dünyamızda; kimse değişemez ve değiştirilemez, fikir ve düşünce sahibi değildir. Elbette ki doğru ve güzel; iyi ve faideli şeyler değişse; olsa olsa ancak mükemmelleşir ve daha da iyileşir, güzelleşir, doğruluğunu ve faideliğini pekiştirirler.

Esas düstur, prensip ve kural daima herşeye şüphe ile bakmak ve daima eksik ve kötü bir tarafını bularak düşman ve düşmanlık ilân etmek olmamalıdır. Esas olan iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun ve faydanın peşine düşebilmek ve bunları gerçekleştirerek; sahiplenebilmek ve hal ü etvarımızla ilân edebilmek olmalıdır.

Cenâb-ı Hakk’ın bizden muradı ve isteği; arzu edilen iyi, güzel ve mükemmel bir ahlâkı öğrenebilmek, anlayabilmek ve yaşayabilmek; Resul-ü Ekrem’in (asm) rehberliğinde ve sünnetinin ışığında bizim esas gayemiz ve hedefimiz, idealimiz olmalıdır.

İfrata düşmeden, aşırıya gitmeden herşeyin, her güzel ahlâkın sahibi olabilmeyi ve Allah’ın emirleri doğrultusunda, sünnete uygun bir şekilde yaşayabilmeyi Cenâb-ı Hak hepimize nasib-i müyesser eylesin. Eğer ısrarcı ve inadçı olacaksak bunlara inad edelim ve bunlarda sebat edelim; bu yolda gayretimiz, çalışmamız ve muvaffakiyetimiz olsun inşallah.