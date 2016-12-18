Kamet-i kıymetine göre bir hisse

Allah’a çok şükür bu günlerde gittiğimiz mahallerde, iştirak ettiğimiz sohbetlerde Risale-i Nur okumalarında gayr-i fıtrî bir şekil yapılan umumî derslerdeki konu açıklamalarının bayağı azaldığını ve yapılmadığını gözlemliyoruz.

Nerede olursa olsun ve kim yaparsa yapsın umuma hitap eden ve umumun içinde yapılan Risale-i Nur okumalarından muhakkak bir şekilde okunan Risaledeki metne sadık kalınmalıdır. Eğer açıklama yapılması gerekiyorsa bunu pekâlâ müellifi Bediüzzaman Said Nursî tarafından da yapılabilineceği çok iyi bilinmelidir.

Madem ki, Bediüzzaman hem Risale-i Nur sohbetlerinde hem de Risalelerinde gerçekten anlaşılamayan veya zor anlaşılabilen veya anlaşılmasına yardımcı olunulacak bir mevzu ve konu varsa zaten ikmal etmiş, yapmıştır. O zaman lüzumsuz yere karışıp karıştırmamalıdır…

Çünkü: “Her bir Risale, kendi âleminde ve kendine mahsus sema-i hakikate birer güneştir. Uzak olanlara yıldız, yakın olanlara şemstirler.”

Şimdi, demek ki her Risalenin âlemine okuyarak ve iyi dinleyerek girmek mümkündür. Kendisinin anlaşılması için belâgatı, fesahati ve her türlü edebiyat kaideleri, anlamını ve anlatımını kuvvetlendirecek şekilde mevcuttur.

Ve herbir Risale kendi adına İlâhî, semavî, ilhamî manaları mükemmel bir şekilde izah, ispat ve ikna ile dile getirebilmekte ve anlatabilmektedir…

Bir iş, bir çare ve devamlı yapılacak çalışma olarak ise; sadece ve sadece hem kendimize, hem başkalarına düzgün, anlaşılır, hazmederek ve yavaş yavaş devamlı okumak bizim yapacağımız vazife olarak gözükmektedir…

Risale-i Nur yorum istemiyor. Çünkü yorumunuz sizi bağlar… Yüzlerce dinleyen de yorum yapmaya kalkışsa acaba biz kimin yorumunu esas alacağız… Ama Risale okumalarından herkesin alacağı bir hisse kendi kamet-i kıymetine, okumasına, dinlemesine göre vardır ve buna kanaat edilmelidir…

