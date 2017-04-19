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19 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Kendi işimiz ve okumak

19 Nisan 2017, Çarşamba
Hep söylüyor ve yazıyoruz: Herkes kendi işini yapmalıdır diye…

En iyi bilinen ve en iyi yapılan kendi işimizdir. Eğer işimiz olduğu halde başarılı değilsek veya yapamıyorsak… O zaman bizde sıkıntı var demektir… Başkalarının yaptığı işlere ağzımızı açarak ve merakla bakıyor ve takip ediyorsak ve bu yüzden kendi işimiz aksıyorsa eh buna diyecek bir lâfımız yok!..

Bir bakıma şeytan, nefis ve heveslerimiz bizleri kendi işlerimizi yapmaktan alıkoymaya çalışıyorlar. Önemli olan onlara karşı direnebilmektir… Sabır ve metanetle yaptığımız işe yoğunlaşabilmektir…

Asrın muhteşem tefsiri Risale-i Nurlar’ı okuyarak hizmet etmeye çalışanlar için de en önemli prensip, düstur, kaide ve kural da muhakkak ki kendi aslî işlerine birinci derecede ehemmiyet vererek bakmak olmalıdır…

İman, Kur’ân hizmetinde birinci ve aslî işin yapılabilmesi için ise Risale-i Nurlar’ın dikkatlice, sabırla ve devamlı bir şekilde okunabilmesi, anlaşılması ve hazmedilmesi en önemli bir basamağı teşkil etmektedir… Basamak atlamak maddî işleri bozduğu, zarar verdiği gibi manevî işleri de aksatır ve zarar verir…

Okuyamamak, okumamak ve okumaları daima ertelemek adeta hayatı durdurmak ve sessize almak gibidir… Ha hiçbir imanî, Kur’ânî ve İslâmî meseleden haberi olmamış, hiçbir şekilde bir yerinden tutmamışsın, bulaşmamışsın; ha ölü gibi, ot gibi yaşamışsın hiçbir şey fark etmiyor…

Önemli olan ebedî bir hayata namzet olan ve özel bir değer verilen insanın, yaratıcısını ve emirlerini okuyarak öğrenmesi ve bilmesidir… Eğer bunu yapıyorsa dünyanın her şeyine de sahip olsa, her şeyini de bilse muhakkak ki zarardadır…

Okumak çok basit gibi görünürken, çok önemlidir, çok elzemdir ve muhakkak yapılabilmelidir… Malayaniyatı ve gazete magazinlerini okumak bahsimizin haricindedir…

Gelin bize en çok lâzım olan malûmatları; imanî, Kur’ânî, İslâmî bilgileri elde etmek ve yaşamak için Risale-i Nurlar’ı dikkatlice ve sabırla, devamlı okumaya çalışalım…

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