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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

Kendimizi düşünüyorsak okuyalım

23 Aralık 2016, Cuma
Hayatımızın her safhasında, yapabildiğimiz işler için kendimizce ve kendimizin şartlarına göre bir plân, program yapar ve hedefler belirleriz…

Bu plân, program ve hedef belirlemede elbette ki, konu bizim için çok önemlidir… Hemen konuya girersek mü’min, ehl-i iman ve ehl-i tevhid için en önemli konu imanı kurtaracak, kuvvetlendirecek ve ahiretine fayda sağlayacak bilgilerin elde edinilmesidir…

Bilgi nasıl elde edilir; okuyarak, dinleyerek ya da görüp yaşayarak… Ama yine de hepsinin başı okumaktır…

Bugün imanî, Kur’ânî, İslâmî konularda muhteşem ve muazzam bilgilerin kaynağı olan Kur’ân tefsirleri Risale-i Nurlara da ulaşmanın ve onlardan faydalanmanın yolu da okumaktan geçmektedir…

Okunanın, Risale-i Nur okumanın birinci adımı daima zikrettiğimiz ve yazdığımız gibi karar vermek ve kararımızda kararlılık göstermektir. 

Çekingen ve korkak olmamak, vesvesenin ve nefsin, şeytanın karşısında da cesur olmak icap etmektedir… Okumada cesaretsizlik, okumayla alâkalı her şeyin yarı yolda kalması ve tepetaklak gitmesine demektir… 

Ben yapamam, ben beceremem, ben okuyamam ise zihni bir takıntıdan, kuruntu ve gafletkârane bir tembellikten başka bir şey değildir…

Hayatta hiç yapılmayan bir iş midir? Tekrar tekrar okumak, yeniden okumak, başa dönerek okumak ve yeniden okumak? Deneyelim… Okuma konusunda deneyim kazanır ve muvaffak olur…

Her şeyin kazanımı noktasında ar-ge’si, araştırması, geliştirmesi yapılıyor ya!.. Kendin için, kendi imanın, ahiretin ve ebedî hayatın için sen de oku!.. Okumanın, anlamanın ve kavramanın yollarını araştır ve kendini geliştir…

Felâket tellâllığı denir ya… Bunu kendi okumalarınız için yapmayın!.. Şevki, ümidi ve okuma aşkını kırmayın!.. Engellemeyin, mani olmayın, menfi olmayın!.. Daima teşvik edici, moral verici; maşallah, barekallah, inşallah söyleyici olun ve müsbete, müsbet bir şekilde okumayı arttırıcı tavır ve hallere girmeye bakın!..

Risale-i Nur okumalarının herkese faydası vardır. Kimse kendisini ihmal etmemelidir. Okuyanlardan irtibatı kesmemek, kendi okumamızda devam sağlar ve teşvik unsuru olur… Okumanın önemi ancak okumakla elde edilen, mazhar olunan lezzet, haz, zevk ve imanî bilgilerin ortaya çıkmasıyla daha iyi anlaşılır… 

O zaman ve her zaman yapacağımız iş Risale-i Nur okumalarına her halükârda devam etmektir.

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