Kısa... kısa...

Her ânımız, her zamanımız bizler için ve sevdiklerimiz için önemlidir. Ama en önemlisi de Allah için geçirdiğimiz ve yaşadığımız zaman olmalıdır...

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Kendi kapasitemiz bellidir. Başkalarının kapasiteleri hem çalışmada, hem okumada, hem anlamada, hem de yaşamada bizi ısrarla zorlamamalıdır…

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Önemli olan hata yapmamaktır. Yapılmış hatadan ise zor da olsa dönmek faziletfuruşluk değil; bilâkis bir erdem, olgunluk ve fazilettir… Kolay kazanabilen bir faydayı kaçırmak da bir akılsızlıktır…

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Siz mıknatıs değilsiniz ki; kalbiniz her rastladığı insanla bağlansın… Esas olan gönülden, kalbî ve ruhî bağ kurabileceğiniz ve bunu devam ettirebileceğiniz dostlarınızın olmasıdır…

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Düşünebiliyor musunuz en çok hemhal olduğunuz, en çok beraber olduğunuz, en çok birlikte işler yaptığımız ve dahi en çok sevdiğiniz insanlardan en çok şikâyet ediyorsunuz!.. Evet, evet dostlar ayı postu değildir… Hem çok sevelim, hem de çok sahip çıkalım…

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Genellikle demesek de aşağı yukarı hep öyle olur… Yabancılara, tanımadıklarımıza biraz daha fazla sıcak kanlı davranmaya, gülümseyerek konuşmaya, gönül olarak yaklaşmaya çalışırız… Neden gülümseme güneşimiz ve gül mehtaplarımız yakınlarımızdan ve çok iyi bildiklerimizden sakınılır, kıskanılır, kısıtlanır ki… En fazla onlara gülelim ve gülümseyelim ki, gülmelerinden güller açılsın!...

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Böyle bir görevimiz de yok… Her karşılaşıp konuştuğumuza tepki vermek veya onun tepkilerine cevap vermek… Biraz geniş olalım ve daima başkalarına dar gelen, bize biraz belgeli versin… Hemen de yırtılmayalım…

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Başkalarıyla bir şeyler paylaşmak demek her şeyimizi herkesin fikrinde, zihninde ve düşüncesinde hapsolmak demek değildir… Daima son sözün ve son kelâmın bizden bir şeyler anlatmasında ve ifade etmesinde fayda vardır…

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Ne olursa olsun Allah’ın izni ve dairesi içerisinde olduğunu, olacağını, kalacağını ve bizi bulacağını hiç unutmayalım.