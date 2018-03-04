"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Kısa yoldan başarılı çocuk eğitimi

04 Mart 2018, Pazar
Anne ve babalar, dedeler ve babaanneler artık bir kalemde çocuklarıyla; torunlarıyla övünüyorlar…

Maşallah bizim evlâdımız, bizim torunumuz “cambaz gibi cep telefonu kullanıyor! Her şeyini biliyor! Bizim giremediğimiz, kullanamadığımız yerlere bile girip kullanıyor!..” Esasında ve her çocuk için içler acısı bir övünme ki; sonu daima dövünme olacak şekilde…

Terbiyeyi ve çocuk eğitimini hemen hemen bütün anneler, babalar, torunlar; kısaca ve kestirmeden şu şekilde anlıyorlar: O an için sustur… İsteklerini hemen yerine getir… İtirazlarına itiraz etme… Ne kadar, ne lâzımsa fazlasıyla karşıla ve bir iş yapmış gibi ol!..

 “Çocukla çocuk olma” diye bir  de güzel deyimi tersinden kullanıyorlar… Çocuğu eğitmek için illa ki ve muhakkak çocuk olacaksın… Onun aklına, zihnine, hayallerine kadar gireceksin!.. Sadece isteklerine değil… Onun kabiliyeti, yetenekleri, zekâsı, çalışkanlığı, tembelliği, sevmesi, kızması; ve hakeza bir ton vasıflarıyla, özellikleriyle, sıfatlarıyla tartıp  ölçeceksin ve benim evlâdım, benim torunum budur diye tam olarak tanımlayacaksın…

Yoksa hep susturma ve erteleme, kapatma ve cezalandırma veya hediyelerle, vaadlerle mükâfatlandırma hiçbir çocuk terbiyesi ve çocuk eğitiminde yer almamaktadır… Eğer çocuk eğitimi, terbiyesi, yetiştirmesi bilinmiyorsa; muhakkak öğrenilmeli ve bu yola öylece çıkılmalıdır…

Dinî ve ahlâkî objeler de çocuklarımızın terbiyesinde çok dikkatli, tedbirli olarak kullanılmalıdır… “Namazını kıl, Kur’ân’ını oku, Allah de!..”  Şunu yapacağım, şunu vereceğim, şöyle böyle mükâfatlandıracağım terbiye kuralları içerisinde zorlama ve ileride unutularak terk edilme ahlâkından başka bir şey değildir…

Beraber abdest almak, camiye gitmek, bir dinî objeyi birlikte yapmaya çalışmak… Yaşıtları veya büyükleri arasında bunları tatbik ederek: “takdir ve minnet” bakışlarına mazhar olabilmek gibi eğitim yol ve yordamlarını yerine getirmek ve uygulamak daha yerinde olur kanaatindeyim…

Anneler hep ilk muallimdir. Zira Üstad Hazretleri “Ben dini terbiyemi annemden, düzen ve içtimaî hayat dersini ise babamdan aldım” ifadesi bize rehber olmalı. Ama şimdiki asırda; hem anneye hem çocuklara muhatap olabilen, onları anlayan ve onlarla hemhal olabilen babalara daha çok ihtiyaç var ve onlara daha fazla vazifeler düşmektedir.   

Önce  çocuk eğitimi konusunda kendimizi; sonra çocuklarımızı dini, ahlâkî bir terbiye ile muhatap etme gayreti ve çalışması duâsıyla…   

Okunma Sayısı: 1206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    3 ilde su sıkıntısı yaşanabilir

    TSK ve ÖSO Raco'yu ele geçirdi

    Erdoğan: Bankaların faiz kârı sömürüdür

    İki yeni gizli dosya daha davaya girdi

    15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Çocuklarınız internette ne yapıyor?
    📷

    Genç Said’lerle 49. Yıl Coşkusu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şükürler olsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat İttihad,15 Temmuz’da iftirak
    Erdoğan ÇELEBİ

    Masumiyet karinesi için yargılamada başrol savunmanın olmalı
    Adnan NACİR

    Cadde cadde büyüyen bir tepki vardır!
    Sadettin Önal

    Sen hastasın!
    Rifat OKYAY

    Kısa yoldan başarılı çocuk eğitimi
    İslam YAŞAR

    Demokrasi zamanı
    Genel

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimiz, ahlâk-ı Ahmediye (asm) ile ahlâklanmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.