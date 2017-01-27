Maddî, manevî, vücudî varlığımızın devam etmesi...

Vücudumuzda hayatın devam edebilmesi için sıhhat ve afiyet lâzımdır…

Bütün uzuvlarımızın, organlarımızın kendi marifetleri doğrultusunda normal çalışmaları ve vazifelerini aksatmamaları onların sıhhatlerine ve sağlamlıklarına işarettir…

İki hayatımızın vücudunu teşkil eden uhrevî, imanî, Kur’ânî meseleler eğer Rabbimizin emirleri doğrultusunda yerine getirilebiliyorsa hayattardır, meyvedardır, faydalıdır ve nafidir…

Eğer dünyamız, ahiretimize bir basamak bir destek, bir kuvvet ve kaynak olabiliyorsa dünyamızın sıhhatli ve afiyetli gidişatına işarettir… Eğer uhrevî yaşayışımız, ahirete dair vazifelerimizin bir eksikliği, noksanlığı yoksa ve dünyaya yön verebiliyor, dünyamızı din adına memur edebiliyorsa ahiretimize ait işlerin sıhhat ve afiyetine işarettir.

Sıhhat ve afiyet tasviriyle tarif edilen imanlı, inançlı, itikatli bir vücuda, mevcuda, hayattar ve meyvedar şahısa, kişiye bundan sonra lâzım olacaklar ise; imanın doğrultusunda ve kuvvetinde iman hizmetine sadâkat, ihlâs, himmet ve ümid bağlamak olacaktır…

Yüz seneye yakın bir zamandır zamanımızın muhteşem bir Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nurlarla Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetinde bulunanların ve bulunacakların en bariz özellikleri yukarıdaki tarif ve tavsiflerin yanında yeise, ümitsizliğe düşmemek, gaflete dalmamak, harici tuzaklara dikkat edip bu tuzaklardan uzak durmak ve tembellik etmemek olacaktır.

Maddî, manevî, vücudî varlığımız daima gıda olarak imanî konuların okunmasını, hazmedilmesini, anlaşılmasını ve anlatılmasını beklemektedir… Risale-i Nurlarla neşredilen, ilân edilen, izah edilen bütün meseleler ancak ve ancak bizlerin her şeyden daha çok ehemmiyet vermemiz, önemli ve kıymetli görmemizle tahakkuk edecek bir hakikattir…

Zaman geçirmeden maddî, manevî, dünyevî, uhrevi, vücudî varlığımızın devamını sağlayacak ve emin ellerde, doğru ve müstakim yollarda bizleri selâmete ulaştıracak, kavuşturacak Nur Risalelerini ısrarla okumaya devam etmeliyiz…