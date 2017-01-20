"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Marifetli ve tesirli okumalar

20 Ocak 2017, Cuma
Risale-i Nur okumalarında hedeflerimizi bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ve küllî olarak bütün lâtifelerimizi topyekûn davranışlarımızı harekete geçirecek, algılamaya ve kavramaya basamak olacak şekilde ve dengeli, muvazeneli ölçüler içerisinde belirleyebilmeliyiz.

Evvel emirde kendimizin zihninde, düşünce ve fikirlerinde yer alan Risale-i Nur okumaları için olumsuz ve bizim kafamız, aklımız noktasından lüzumsuz malûmattan, bilgilerden ve takıntılardan performansımızı okuma ağırlıklı olarak yükseltebilmeliyiz. Bunun için imanî malûmatlarımızın ağırlık teşkil edeceği çoğunluğu temsil edeceği okumalarımızın en fazla olduğu zamanlarda duygularımızı yöneterek ve yönelterek bu ayarlamaları yapabilmeliyiz…

Dünya adına yapılagelen her iş, her faaliyette olduğu gibi Risale-i Nur okumalarında duygu ve düşüncelerimizi, aklî ve mantıkî davranışlarımızı en yüksek, en kemal noktasından motive edebilmeliyiz. Motivasyonumuzu devamlı bir şekilde canlı tutabilmek için de devamlı olarak okuyabilmeliyiz. Ve bunu öğrenebilmeliyiz.

Okuma hedef ve gayelerimize bizleri ulaştırmayacak, engelleyecek her türlü davranış, alışkanlık ve huylarımızı değiştirebilmek noktalarından da irade koyabilmeli ve ısrarcı olabilmeliyiz.

Topyekûn okuma, anlama, anlatma ve yorumlayabilme becerisi, davranışı, alışkanlığı ve prensipleri için ekip çalışması, birlikte okuma; mütalâalı ve müzakereli okumalar, değişik mekânlarda okumalar, değişik şahıslarla okumalar denenmeli ve bu konular için iletişim ve ilişkilere önem verilmelidir.

Kur’ân’ı okuyan; tefsiri Risale-i Nurları okuyan; anlayan kişiler olma yolunda birgün kendimizi de; insanı da, kâinatı da okuyabilecek duruma gelebileceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

Rabbimizin inayeti, Efendimizin (asm) muaveneti, Üstadımızın yoldaşlığı ve topyekûn Risale-i Nurlardaki kudsî, marifetli, tesirli manalar bizlerin okumalarında inşallah yâr ve yardımcımız olsun.

Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Senegal ordusu Gambiya'ya girdi

    Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

    Tayland'da orduya "Bir daha darbe yapmayacağınıza söz verin" çağrısı

    Şimşek Davos’ta konuştu: Türkiye için AB, ABD’den 10 kat daha önemli

    Şehit sayısı 5 oldu...

    Hüsnü Mahalli'ye 7.5 yıl hapis talebi

    "İsrail'le çalışmak için sabırsızlanıyorum"

    Erdoğan çok kızdı: Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil!

    Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu

    Nutella'dan ''palm yağı'' iddiaları hakkında açıklama geldi

    Rusya ABD'yi Astana zirvesine davet etti

    Faize gitmeyen para şimdi nereye gidiyor?

    Zirve yer değiştirdi: En zenginler listesine Türkiye'den iki takım girdi

    28 IŞİD'li tutuklandı

    Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Bir söz vermiş ve sözünün arkasında duruyor

    Üzerinden 10 yıl geçti...

    İtalya’da çığ afeti: En az 27 kişi çığ altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hilâfetle saltanatın farkı
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’yi anlamak bu mudur?
    Abdil YILDIRIM

    Dinden kazandığını dünyaya yatıranlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Veli ve keramet
    Abdullah ŞAHİN

    Yeni Asya’nın müstakim mücadelesi
    Genel

    Dijital Risale-i Nur ilanatı Şanlıurfa'da
    Nejat EREN

    Kim bu “herkes?”
    Cevher İLHAN

    Toplumsal mutabakat şart
    Faruk ÇAKIR

    Fenalara karşı ittifak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.