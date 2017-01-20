Marifetli ve tesirli okumalar

Risale-i Nur okumalarında hedeflerimizi bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ve küllî olarak bütün lâtifelerimizi topyekûn davranışlarımızı harekete geçirecek, algılamaya ve kavramaya basamak olacak şekilde ve dengeli, muvazeneli ölçüler içerisinde belirleyebilmeliyiz.

Evvel emirde kendimizin zihninde, düşünce ve fikirlerinde yer alan Risale-i Nur okumaları için olumsuz ve bizim kafamız, aklımız noktasından lüzumsuz malûmattan, bilgilerden ve takıntılardan performansımızı okuma ağırlıklı olarak yükseltebilmeliyiz. Bunun için imanî malûmatlarımızın ağırlık teşkil edeceği çoğunluğu temsil edeceği okumalarımızın en fazla olduğu zamanlarda duygularımızı yöneterek ve yönelterek bu ayarlamaları yapabilmeliyiz…

Dünya adına yapılagelen her iş, her faaliyette olduğu gibi Risale-i Nur okumalarında duygu ve düşüncelerimizi, aklî ve mantıkî davranışlarımızı en yüksek, en kemal noktasından motive edebilmeliyiz. Motivasyonumuzu devamlı bir şekilde canlı tutabilmek için de devamlı olarak okuyabilmeliyiz. Ve bunu öğrenebilmeliyiz.

Okuma hedef ve gayelerimize bizleri ulaştırmayacak, engelleyecek her türlü davranış, alışkanlık ve huylarımızı değiştirebilmek noktalarından da irade koyabilmeli ve ısrarcı olabilmeliyiz.

Topyekûn okuma, anlama, anlatma ve yorumlayabilme becerisi, davranışı, alışkanlığı ve prensipleri için ekip çalışması, birlikte okuma; mütalâalı ve müzakereli okumalar, değişik mekânlarda okumalar, değişik şahıslarla okumalar denenmeli ve bu konular için iletişim ve ilişkilere önem verilmelidir.

Kur’ân’ı okuyan; tefsiri Risale-i Nurları okuyan; anlayan kişiler olma yolunda birgün kendimizi de; insanı da, kâinatı da okuyabilecek duruma gelebileceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

Rabbimizin inayeti, Efendimizin (asm) muaveneti, Üstadımızın yoldaşlığı ve topyekûn Risale-i Nurlardaki kudsî, marifetli, tesirli manalar bizlerin okumalarında inşallah yâr ve yardımcımız olsun.

