Matbuat âleminin yüz akı olabilmek

Zülfikar, Uhuvvet, İhlâs, İttihad ve Yeni Asya…

Tarihin matbuat âleminde; dosdoğru bir çizgi üstünde, dosdoğru tam bir hak verdiği; hakikatlı ve gerçek bir gazetecilik, hür bir neşir ve yayın organı olmayı hakkıyla, hem de bileğinin hakkıyla hak eden muhteşem bir gazete yayıncılığı… Mazi kıt’asındaki bağlantılarıyla birlikte Yeni Asya Gazetesi ve Neşriyatı… Bir ocak, bir mektep…

Türkiye’de genel olarak baktığımızda belki de binlerce gazete yayın hayatına başlamış ve yayın hayatına son vermiştir… Bir ideal, köklü bir fikir etrafında yayın hayatına başlayan ve okuyucusu tarafından takip edilen gazeteler tarihin karanlıklarına gömülüp gitmemiştir.

Bir fikri hedefi olmayan, şahsî güç ve gayretlerle veya günün iktidarına dayanarak çıkan gazeteler, dayandıkları bu güç ve gayretler tükenince onlarda kendilerini tarihin karanlıklarında bulmuş olurlar… Ama eğer gerçek gaye ve hedefleri varsa karanlıklara gömülseler de ışıkları bizlere kadar gelebilmiştir.

Allah’ın yolunda ve dinin gerçek fikirlerini yayan Resullullahın (asm) yolunda; Kur’ân dâvâsında ve Risale-i Nurlar gibi kudsî meseleleri sahiplenenlerin elinde çıkan, neşredilen, yazılan ve basılan neşriyatlar, gazeteler de olmuştur… İşte bunların en birincisi ve en muhkemi ve en devamlı olanı YENİ ASYA GAZETESİ’DİR…

Dünyanın en kolay gibi görünen, en zor işidir gazetecilik… Dile kolay, adeta her gün doğacaksın ve her gün öleceksin… Her sabah yeni bir gazete hazırlacaksın, baskıdan sonra ise o hükmünü kaybedecek, yerini yenisine bırakacak.

Nasıl? Her şeyden evvel insanlık hak ve hürriyetlerine saygılı… Hür ortamı ve hür adamları ve hür düşünce ve fikirleri savunan… Birleştirici, kucaklayıcı ve birbirini tamamlayıcı fikirler sahibi ve neşredicisi gazete olmak… Haklının yanında olmak, Hakkın daima üstün tutulmasını sağlamak; adaletin ve hukukun, fikir hürriyetinin ayırım yapmayan her zaman ve her zeminde bayraktarlığını yapmak… Dik durmak ve diklenmemek… Ve zaferin daima sabırda, ümidde, beklemede ve fasıla vermeden gazete neşriyatını devam ettirmekte olduğunu bilmek; inanmak ve hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemek… Velhasıl YENİ ASYA GAZETESİ OLMAK… Matbuat âleminin Nur’lu yüz akı ve medar-ı iftiharı olabilmek… Ve onun okuyucusu ve takipçisi olmak bir bahtiyarlıktır…