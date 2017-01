Okumalarda Bediüzzaman’ı hissedebilmek

Tekrar tekrar Risale-i Nur okumalarının en büyük faydası; not alacak kadar imanî bilgilerle donanımlı olmaktır.

Bütün Külliyatı ve içerisindeki muhtelif bahisleri her an ve her zaman yanımızda taşıyamayacağımıza göre en iyi çare; Risale-i Nur okumalarının bize öğrettiği ve kazandırdığı sıralama ve öneme göre kısa kısa metinli ve hatırlatıcı işaretli olmak üzere notlar alabilmektir.

Hem tek başımıza, hem de müzakereli çok şahıslı okumalarda muhakkak surette bir okuma süresi belirlemeliyiz ve buna uymalıyız. Bu surette hem zihnin kabul sürelerini aşmamış, hem de okunan konunun dağılmasını önlemiş oluruz. Zamanı değerlendirmek için değil konuları kavrayabilmeyi netleştirebilmek için süre belirlenmesi gerekmektedir…

Eğer okunan konuda anlamadığınız bir mesele varsa muhakkak bunun takipçisi olabilmeliyiz. İlla ki kafamıza takılan konunun halledilmesi için sonuna kadar gayret sarfedebilmeliyiz. Burada önemli olan hem kendimize, hem de okuma arkadaşlarımıza samimî davranarak anlayamadığımız, kavrayamadığımız ve öğrenemediğimiz hatta hazmedemediğimiz konuları tekrar tekrar başkalarıyla da paylaşabilmek ve netice alabilmektir…

Hem anladığımız konuları, hem de anlayamadığımız konuları yazılı hale getirebilirsek konulardan faydalanabilmeyi ve takip edebilmeyi kendi açımızdan kolaylaştırmış oluruz. Çalışma vakitlerimizi de bu aldığımız notlar ve yazılı konular üzerinden planlama yaparak kolaylaştırmış oluruz.

Yapacağımız okuma programları üzerinde belirlediğimiz düşüncelerin planlaması ve yazılması bizlerin okumalarını düzenli bir şekle sokacağı gibi, faydalanmayı ve istifade edebilmeyi de en üst seviyeye çıkaracaktır.

Kendimize göre zor okuma konusu diye ayırabileceğimiz hiçbir konu Risale-i Nurlarda yoktu. Yalnız ünsiyet ve ülfet eksikliği, bilgi noksanlığı ve tekrar tekrar okuma alışkanlığı olabilir.

Okumalarda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur!.. Bir yeri o an itibariyle veya bir konuyu bir okuyuşla anlayamayabiliriz. Ama bu dünyanın sonu değildi. Okuyarak anlaşılmayacak konu, aşılamayacak engel ve mani yoktur.

Önemli olan ümitle, aşkla, şevkle, gayret ve çalışmayla okumalara kendimizi alıştırabilmek. Ünsiyet etmek, Cenâb-ı Hakk’ın inayetine mazhar olabilmek, Bediüzzaman’ı yanımızda, okumalarımızda hissedebilmektir.