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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Program deyip geçmeyelim ve geçiştirmeyelim

25 Mart 2018, Pazar
Bahar geldi… Anma programlarımız, Bediüzzaman Haftaları, okuma ve gezi programları da beraberinde geldi. Hoş geldiler… Safa geldiler…

Evet, programlarımız hem Risale-i Nurlar’ın tanıtımı, hem okunması, hem de bütün neşriyatımızın ilânatı noktasından önemlidir.

Kur’ân’a, imana Risale-i Nurlar’la hizmet edebilme daireleri, birimleri noktalarından, hiçbir program yapılmış olmak için, desinler veya işte biz de yapabiliriz açısından; düşünce ve fikirleri noktasından yapılamaz.

Programlarımızda faide esas olmalıdır. Bir hizmet maslahatı olmalıdır. Özellikle Nurlar’ın ve bütün neşriyatımızın ilânatı, okunması ve tanıtılması; sahip çıkılması asıl hedef ve gaye olmalıdır.

Eğer hiç program yapılmamış mahallerimiz varsa tecrübeli mahallerden faydalanılmalı; gerekirse özellikle de eleman noktalarından diğer mahalle yardımlaşma ve dayanışma yapılabilmelidir.

Programların genel plânlanması göz önüne alınarak peşipeşine veya çakışan faaliyetler almaması noktasına özellikle dikkat edilmelidir.

Bizlerin Nur dairesinde yapacağı programlarda hiçbir şekilde prensip ve düsturlardan taviz verilmemelidir. “İş olsun” veya “Lâf olsun”, “bu da olsun”, “bu da olsa fark etmez”, “işte bizde yaptık”, “Bir defadan bir şey çıkmaz” gibi tavizkâr ve müsamahalı küçük faaliyet ve icraatların ileride büyük zararlar verebileceği göz önüne alınmalıdır.

İman, Kur’ân hizmetinin, Yeni Asya Neşriyat’ın ve Yeni Asya Nur Cemaatinin eleman ve imkânlarına kanaat etmeli ve bunlarla iktifa etmeye çalışılmalıdır. Bu konularda çok ehemmiyetli bir meselede; faaliyetlere, programlara dâvet edilen, çağrılan konuklar ve konuşmacıların kesinlikle konunun dışına çıkmamaları, söz konusu olan “konuya” çok iyi hazırlanmaları gerekmektedir. 

Dışa açılan bu programlar zincirinde: “Ben böyle diyorum”, “benim bildiğim bu”, “bu kadar yeter”, “bence bu uygun” vb.  fikir, görüş, düşünce ve tekliflerin uygulamasından ziyade… Meşveret, istişare, fikir alış verişi ve tecrübelerden faydalanarak ortaya çıkacak kararlara sahip çıkmak ve uygulamaya koymak çok önemlidir ve illa da böyle olması hizmetlerimiz açısından elzemdir.

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