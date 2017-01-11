"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Risale-i Nur okumaları; hazlar, lezzetler, zevkler

11 Ocak 2017, Çarşamba
Asrımızın imansızlık hastalığı, gafleti, tembelliği, sefaleti karşısında; bunların hepsine karşı asrın hastalıklarının ilâcı, devası olan muhteşem Kur’ân tefsirleri Risale-i Nurların okunması, anlaşılması ve bilgilerinin elde edilebilmesi için ne kadar takip edilecek yol ve taktikler, usûller varsa hepsine müracaat etmek, başvurmak ve aramak lâzımdır.

Eskiden beri Risale okumalarında, takip edilen yollarda herhangi bir yenilik varsa veya revizyon mevcutsa incelenmeli, karşılaştırılmalı ve kendi kapasitemize, zihnimizin kabiliyetine, aklımızın seviyesine göre bize en uygun tarz, yol ve şekilde karar vererek okumalara devam edebilmeliyiz. 

İdeal okumayı yakalayacağız diye normal bir şekilde devam ettirdiğimiz Risale okumalarını kesmemeliyiz. Normal okumaları devam ettirirken; daha detaylı ve geniş manadaki okuma argelerine devam edebilmeliyiz. Bu bizim okuma, anlama ve anlatabilmede elde edeceğimiz ve başkalarına kıyasla kendimize çeki düzen verebileceğimiz stratejik programımız olmalıdır. Bizim için önemli olmasa da Risale-i Nur okumaları için bu program önemlidir…

Risale-i Nur okumalarını detaylı hale getirecek planlanmış, tatbik edilebilir ve devam ettirebilir programlar daima aklımızı, zihnimizi ve çalışma gayretlerimizi meşgul etmelidir. Adeta hayatımızdaki her iş, her faaliyet, her hareket bu programa katkıda bulunmalı ve bu okuma programından bir parça olmalıdır…

Nasıl ki sabahtan itibaren dünya adına yapılacak işleri sıraya koyup, bu planlı sıralamayı da başarılı bir şekilde yapabilmek için bir gayret sarfediyor, bir efor harcıyoruz; öyle de kendi açımızdan ve başkalarına da faydalı olabilmek noktalarından Risale-i Nur okumalarını Risale-i Nur anlatım özellikleri, konuları ve manaları itibariyle sıralamak ve kendimizin faydalanabileceği şekil tasnife tutmak zarurîdir…

Göreceğiz ki; yukarıdaki işlemleri sırasıyla ve yavaş yavaş yoluna koydukça Risale-i Nur okumalarından hasıl olan manevî, kudsî ve tesirli  lezzetler, hazlar ve zevkler benliğimizi sarıyor ve bizi hiçbir maddî şeyle kıyas edilmeyecek şekilde manevî bir atmosfer kucaklıyor. 

Evet şunu iyi biliyoruz herhangi bir dünyevî menfaat, hazlar, zevkler ve lezzetler için Risale-i Nur okunmaz. Okunmamalıdır da!.. Fakat ihsan-ı İlâhî ve ikram-ı İlâhî tarafından bizler okumalar esnasında veya neticesinde tevcih edilen her türlü ihsan ve ikram kabilinden; huzura, saadete, haz ve zevklere, lezzetlere de sırtımızı dönecek bir lüksümüz de olamaz her halde...

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında

    Hasta değil, özel hastane lehine düzenleme

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişiklik teklifinde 1. madde kabul edildi

    Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

    Yunanistan'daki darbeci askerler için kritik gün 23 Ocak

    110 iş adamına tutuklama talebi

    Prof. Dr. Alkin'den önemli açıklamalar: Herkes buna hazırlıklı olsun

    Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı!

    Çatısı çöken camiden acı haber!

    Ankara Valiliği'nden flaş karar

    İstanbul'da yarın da okullar tatil

    Merkez Bankası müdahale etti, dolar "3 kuruş" geriledi

    Kurtulmuş'a göre Suriye'nin bu noktaya gelmesinin nedeni...

    5 kişi daha gözaltına alındı!

    AKP'li Canikli: Adeta bir saldırıdır

    Bu geceden itibaren yeni zam geliyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    Genel

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında
    Davut ŞAHİN

    Her yerde kar var...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.