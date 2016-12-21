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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Risale okumalarında cesaret...

21 Aralık 2016, Çarşamba
Risale-i Nur okumalarını ve Risale-i Nur okumalarından hâsıl olan faydaları, zevkleri, lezzetleri ve hazları keşfedemeyenler; kendilerini, kendi kabiliyet ve marifetlerini keşfedemeyenlerdir. Herkesin kendi kabiliyetlerine göre bir okuması, okuma bilgisi ve okuma alışkanlığı muhakkak vardır.

Her işte olduğu gibi Risale-i Nur okumalarında da ilk yapılacak iş kararsızlığın atılması, kesin ve net bir şekilde okumak için kararının verilmesi şarttır…

Ve cesurane bir şekilde okumamızı; bıkmadan, usanmadan ve sabırla devam ettirmemiz, Risale-i Nur okumalarımız için basamak olabilir. Bu cesaret konusunda “anlamıyorum, ben anlayamam, ben kavrayamam” cümleleri, muhakkak ki ve kesinlikle nefsin bir desisesidir ve bir oyunudur, tuzağıdır. Cesaretle okumaya başlayan adamın karşısında kimse duramaz… Kaldı ki havfın, korkunun hemen pes edeceği en kuvvetli hakikat cesarettir…

Zihnimizi Risale-i Nur okumalarına müheyya edebilmeliyiz. Evet, her türlü olumsuz şartı ortadan kaldırmak ve özellikle de cesur olmak, şevk, aşk ve ümitle okumalara sarılmak bizleri Risale-i Nurların ummanlar gibi lezzetli, zevkli, faydalı bilgilerinin, malûmatlarının sahiline, kucağına atacak ve bu güzel yolda devam etmemizi sağlayacaktır…

Risale-i Nur okumalarına kendimizi adapte etmek ve devamlı okuyabilmek denemesini kendimize çok görmemeliyiz… Dünya metaı adına bir şeyi elde etmek için içine girdiğimiz çalışma gayretlerinin yüzde birini de olsa Risale okumalarına harcanmasının kendi menfaatimiz açısından çok değil diye düşünüyorum…

Kendisini düşünen ve kendisine önem veren bir kişi muhakkak bir surette ahiretini de düşünmelidir, önem vermelidir ve bunu hayatının her safhasında da gösterebilmelidir… Eğer ahiretin bizler için bir önemi varsa ki, insanım diyen hiçbir kişi bunu inkâr edemez; o zaman ahireti ve ahiret inancını, dünyayı ve ahireti mahiyetleriyle öğrenmeyi ve öğrenebilme yollarını muhakkak bir surette bulabilmeli ve kendisine anlatabilmelidir, öğrenebilmelidir.

Bu zamanda dünya ve ahiret malûmatı, bilgisi ve izahı için en tesirli bir okuma ve öğrenme ve yaşama yolu ise; Risale-i Nur okumalarına cesaretle, şevkle, aşkla, ümit ve gayretle sarılabilmekte olmalıdır…

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