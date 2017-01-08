"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Risale okumalarında kural olur mu?

08 Ocak 2017, Pazar
Risale-i Nur okumaları istekli olduğumuz bir zamanda; yorgun olmadığımız, kendimizi gevşek ve rahat hissettiğimiz zamanlarda; okumadan azami derecede faydalanabileceğimizi hissettiğiminiz uygun vakitlerde olmalıdır.

Bu gece olur, bu sabah olur veya başka bir zaman biriminde olur. Zaman okuyucunun şartlarına uygun olmalıdır…

Okumalarda kendi zihnî kapasitemizi tespit edebilmeliyiz. Yani kimi yarım saatte, kimi bir saatte, kimi iki saatte okumalarda dikkatini ve zihnini açık tutarak okumaya teksif edebilir. Okumalardaki yoğunlaşmalar zaman içerisinde tecrübeyle ortaya çıkar. Herkes kendi kapasitesini anlar ve tatbike koyabilir.

Fikrî, dinî, ilmî ve imanî eserler okunurken yanımızda bir kalem ve kağıdın bulunması faydalı olacaktır. Kendinize göre önemli gördüğünüz yerlerin yazılması, not alınması veya ikinci okuyuşunuzda görebileceğiniz farkların tespiti noktasından yazarak not almak veya çizerek işaretlemek de faydalı olabilir.

Okuma ânındaki zihnî değerlendirmeler kendimize göre katagorize etme imkânını da alacağımız notlarla değerlendirebilmeliyiz. Bazı zaman olur ki ihtiyaç ânında kenar notlarıyla konunun tamamını bir anda ve kısaca hatırlayabilmemiz mümkün olur.

Kalın ve hacimli kitaplar için kendimize göre konu ve mana fihristesini önem sırasına göre hususi olarak yazarak yapabiliriz. Bu fihrist bizim için kitabın şifrelenmesi mesabesinde olur ve kısa zamanda istediğimiz konuları kendi anlayışımız ve anlatımımız noktasından faydalanarak okuyabiliriz.

Kitaplardan okurken alacağımız notlar başka zamanlarda okumamızı kolaylaştırdığı gibi zaman kaybını da önler. Aynı zamanda mana pekiştirmesini de gerçekleştirir.

Konuların yanında, yazarın da kendisine göre vurgu yaptığı yerler dikkatle mütalaa edilerek not alınabilmelidir. Bu notlar, aynı konuların başka kitaplardaki bahisleriyle atıflarda bulunarak; konu genişliği ve mana bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.

Özel olarak belirtmeliyiz ki Risale-i Nur okumalarında tekrar tekrar okumak ve devamlı okumak yukarıda saydığımız çoğu maddelere ihtiyaç hissettirmez. Önemli olan Risalelerin dikkatlice ve hazmederek, manayı elde edebilmek kastiyle okunabilmesidir.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.