Risale okumalarında kural olur mu?

Risale-i Nur okumaları istekli olduğumuz bir zamanda; yorgun olmadığımız, kendimizi gevşek ve rahat hissettiğimiz zamanlarda; okumadan azami derecede faydalanabileceğimizi hissettiğiminiz uygun vakitlerde olmalıdır.

Bu gece olur, bu sabah olur veya başka bir zaman biriminde olur. Zaman okuyucunun şartlarına uygun olmalıdır…

Okumalarda kendi zihnî kapasitemizi tespit edebilmeliyiz. Yani kimi yarım saatte, kimi bir saatte, kimi iki saatte okumalarda dikkatini ve zihnini açık tutarak okumaya teksif edebilir. Okumalardaki yoğunlaşmalar zaman içerisinde tecrübeyle ortaya çıkar. Herkes kendi kapasitesini anlar ve tatbike koyabilir.

Fikrî, dinî, ilmî ve imanî eserler okunurken yanımızda bir kalem ve kağıdın bulunması faydalı olacaktır. Kendinize göre önemli gördüğünüz yerlerin yazılması, not alınması veya ikinci okuyuşunuzda görebileceğiniz farkların tespiti noktasından yazarak not almak veya çizerek işaretlemek de faydalı olabilir.

Okuma ânındaki zihnî değerlendirmeler kendimize göre katagorize etme imkânını da alacağımız notlarla değerlendirebilmeliyiz. Bazı zaman olur ki ihtiyaç ânında kenar notlarıyla konunun tamamını bir anda ve kısaca hatırlayabilmemiz mümkün olur.

Kalın ve hacimli kitaplar için kendimize göre konu ve mana fihristesini önem sırasına göre hususi olarak yazarak yapabiliriz. Bu fihrist bizim için kitabın şifrelenmesi mesabesinde olur ve kısa zamanda istediğimiz konuları kendi anlayışımız ve anlatımımız noktasından faydalanarak okuyabiliriz.

Kitaplardan okurken alacağımız notlar başka zamanlarda okumamızı kolaylaştırdığı gibi zaman kaybını da önler. Aynı zamanda mana pekiştirmesini de gerçekleştirir.

Konuların yanında, yazarın da kendisine göre vurgu yaptığı yerler dikkatle mütalaa edilerek not alınabilmelidir. Bu notlar, aynı konuların başka kitaplardaki bahisleriyle atıflarda bulunarak; konu genişliği ve mana bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.

Özel olarak belirtmeliyiz ki Risale-i Nur okumalarında tekrar tekrar okumak ve devamlı okumak yukarıda saydığımız çoğu maddelere ihtiyaç hissettirmez. Önemli olan Risalelerin dikkatlice ve hazmederek, manayı elde edebilmek kastiyle okunabilmesidir.

