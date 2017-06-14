"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Takdir edici olmak çok mu zor?

14 Haziran 2017, Çarşamba
Takdir edici yoldaş olmak her şeyden, her halden, her tavırdan, her fiilden ve sözden evvel ve ileri olmak gerektir…

Bir Nur Talebesine, Risale-i Nur okuyucusuna, Yeni Asya Nur cemaati müntesibine illa ki ve her şeyden evvel takdir edici civanmerd kardeş olmak elzemdir, gereklidir, şarttır…

Bir insan takdir etmezse ne yapar? Ya yutkunur, hasedinin yangınında kül olur, hiçbir şey ifade edemez gider… Ya da tenkit eder… Yani yapmadığı, yapamadığı işleri, sanki kendisi çok iyi yapıyormuşçasına başkalarını alabildiğine tenkit eder… Ve de kırar, bozar, yıkar; şevksizlik ve ümitsizlik cereyanına attığı muhataplarını öldürür gider…

Esasında mükerrem olarak Kerim sahibimiz tarafından yaratılan insana yakışan daima takdir edici, teşvik edici, şevk ve ümid verici, kucaklayıcı olmak yaraşır ve yakışır… Edebini bilerek, kendisine bakan insan hal ve tavır itibariyle başkalarında tenkit edilecek hiçbir kasdi bir şey bulamaz… İlla ki cahil, illa ki münekkid ruhlu olmak lâzım… 

Sorarım peki kolay olan hangisi? Takdir edici olmak mı, tenkid edici olmak mı? Her halde biraz da tahrip edici, bozguncu olan, menfiliğe daha yakın olan tenkid ediciliği cevap olarak söyleyeceğiz…

Civanmerd, mütevazı, hakkı hukuku kollayan ve uymaya çalışan, şevk veren, ümit veren ve ümitlere cevap olan, kucaklayıcı, hamiyetkâr olan takdir edici yoldaş olmak müsbeti, iyiliği, güzelliği ve hayrı ifade ettiği için amel olarak, fiilen belki zordur, ama kıymetlidir ve fıtrî olarak da güzeldir…

Şu İslâm toplumu, ümmet arasında takdir edici ve civanmert kardeş olmak özelliğine en fazla dikkat eden ve liyakat kesbedecekler ise; Kur’ân, iman, İslâmiyet, Risale-i Nur hizmetlerinde canhıraşane gayret gösteren, hizmet etmeye çalışan Risale-i Nur Talebeleridir… Bunun içindir ki bu özelliğe mazhar olmak noktalarından en çok dikkat edecekler de yine Risale-i Nur Talebeleri olmalıdır…

Okunma Sayısı: 941
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yalçın Bosnalı

    15.06.2017 01:31:32

    Mesleğimiz "Haliliye" (Gönülden dostluk ve kardeşlik) olduğu için meşrebimiz "hıllet"tir. Hıllet ise en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssü'l-esası, samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Risale-i Nur - Lem'alar(197) Saygılarımla. Allah'a emanet olunuz

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.