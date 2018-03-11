Bütün Risale-i Nur hizmetinde bulunanlar; Risale-i Nurlar’la Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetinde hademelik yapmaya, hizmet etmeye çalışanlar için, her zaman dikkat edilecek, yapılacak ve unutulmayacak, fiiller, faaliyetler, işler vardır…

Bu faaliyet ve işlerin başında Nur hizmetinin imamesi kahraman ve aziz Üstad’ın mesleğine, Nur mesleğine sadâkatle başlar ve daimî olarak bu Kur’ân hizmetinde sebat etmeyi ister.

Bu Kur’ân hizmetinde sebat ve sadâkat gösterenler için en önemli dikkat edilecek hususların başında tenkid etmemek gelir. Kimi veya kimleri? İhlâsla, uhuvvetle, tesanüdle bu nuranî hizmetin içerisinde bulunanları tenkid etmemek, kusur aramamak... Kusurlara bakmamak… Kusurları örtmek… Ve kusurları, eksiklikleri tamir etmek yerine koymaktır…

İhlâsla ve tam bir tesanüdle bu Kur’ân, iman, İslâmiyet dâvâsına kendisini râm, adayan ve bu yolda vazifeli bilenler: hiçbir şeyi, hiçbir dünyevî menfaati hatta uhrevî menfaati bile niyet ve hayal etmemelidir.

Kardeşliğimizi tenkid etmemek… Onların yapamadığı veya eksik yaptığı işleri yapmak, tamamlamak; onların yardımına tam bir ihlâs ve tesanüdle koşmak, bizlerin en birinci vazifesidir.

Üstadımız, bu konuda gayet açık bir şekilde bizleri şöyle ikaz ediyor: “…değil evhamla, şüphelerle ittiham etmek, belki gözü ile de kabahatini görse ve kendisine karşı da adavetini bulsa, yine onun aleyhine itiraz etmemek, yalnız rey’i meşveretle birbirini kusurdan muhafazaya çalışmak gerektir… Yoksa perde altında fırsat bekleyen münafıklar ve siyasî dinsizler ve bid’akâr cereyanlar az bir gevşeklik mabeynimizde bulsa, parmaklarını sokabilirler”

Bizlerin en çok dikkat edeceği imanî ve içtimaî dengeyi, muvazeneyi hiçbir zaman bozmamaktır. İmanî meselelere tam sahip ve hakim olan için içtimaî meselelere tam sahip ve hakim olmak farzdır, vaciptir, sünnettir mesabesinde diyebiliriz. Ayrısı gayrısı olamayacağı gibi düşünülmez de....

Elhasıl iman hizmeti gayet kolay, bereketli, hayırlı ve mübarektir. Fakat tehlikelidir, mesuliyetlidir. Her konusunda muvazene ve ölçü; dikkat ve hamiyet ister. Ve devamlı yenilenir, tazelenir bir sarsılmaz imanî kuvvet ister.