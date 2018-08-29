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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Üç halimiz ve bizlerin gayreti

29 Ağustos 2018, Çarşamba
Evvelâ; Nur hizmetleri benlik ve enaniyeti kaldırmaz. Zaten nefsinin kusurunu görmeyen, göremeyen kendisine istiğfar yolunu kapar. Ve şeytanın şeytanî ve nefsi müdafaalarına yol açar.

Saniyen; kapanan ve kusurumuzu bizlere göstermeyen nefis ve enaniyet yeni kapıları ve pencereleri bizlerin önüne koyar; hırs göstermek ve fevri hareket ederek kendimizi beğenmek... Hele bir de bu fikirler hizmet adına ve hizmet etmek adına olursa!.. Yüzde yüz şeytanın ve nefsin tuzağına düşülmüş olur.

Eğer derdimiz Nurlar’la hizmet, iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmeti ise muhakkak Nurlar’ın ifadelerinde yer alan ihlâs, uhuvvet, şevk, aşk, himmet, gayret, ümit ve çalışma düsturlarını, prensiplerini göz önüne almalı; okumalı; anlamalı ve fiiliyat için baş üstünde; uymak için tutmalıyız.

Yavaş da olsa, az da olsa itidal-i dem ile bizleri gayrete getiren, şevk veren, ihlâslı hareket kabiliyeti kazandıran bütün Nuranî fikirlere sahip çıkmalıyız ve yaşayabilmeliyiz.

Salisen; kudsî Nur hizmetlerinde kim kime taraftar olabilir ki? Ancak ve ancak nuranî, kudsî ve mesuliyetli Risale-i Nur hizmetlerine taraftar olunabilir ve kahramanca, mertçe, cesurca ve aleni olarak ilân edilebilir. Yoksa kuru sıkı filana filana, taraftar olmak veya filan fikri, filan teklifi parlatmak rağbet ettirmek ve bu konularda cemaatin şahs-ı manevisini temsil eden ve ettiren ve de tek fikir olan meşveretleri ve meşveret kararlarını tanımamak, tanımadığını ilân etmek ancak ve ancak İHTİLÂFA kapı açar ve İHTİLÂF çıkartır.

Kusurumuzu görmek bizlere bir şey kaybettirmez aksine bize ve hizmetimize çok şey kazandırır. Her zaman, her şartta ve her hizmet elemanına karşı; anlamasak, anlatamazsak ve ulaşamazsak da temkinli, muvazeneli ve merhametli davranarak halini; durumunu ve isteklerini anlayabilmek bizlerin en birinci vazifesi olabilmelidir.

Zaman en büyük tefsir edicidir. Sabır ve tevekkül etmekle mükellefiz. Kucaklayıcı olmak kimseye bir şey kaybettirmez, aksine çok şeyler kazandırır.        

Hizmette daima sabır, metanet ve ihlâsla, tevekkülle mükellefiz. Fütur getirmemek, tembellik göstermemek ve gaflete düşmemek için Risale-i Nurlar’ın nuranî ve muhteşem şahs-ı manevisinin çadırının altında bulunmaya gayret göstermeliyiz. Çünkü; maddî hava bozulunca manevî hava da bozuluyor ve hem bizlere hem de kudsî hizmetimize zarar veriyor. Yukarıda zikrettiğimiz üç hale düşmemek veya düşmek bizlerin gayretine, çalışmasına ve anlayışına bakıyor. İnşallah müsbet ve hayırlı olur.

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