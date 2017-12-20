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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Yol belli, iz belli!..

20 Aralık 2017, Çarşamba
Eğer iyi öğrenilmiş ve iyi okunmuş ve iyi anlaşılmışsa; tecrübe ve deneme yoluna gidilmeyecek kadar net ve anlaşılır olarak bir fikir ve fiil iyi yaşanabilmişse dediğiniz doğru “Sevgili ağabeyim!..”

Gel gelelim her önüne gelenin, tekraren ve tekraren sakız gibi çiğnediği; nereden çıktığı, kimden geldiği belli olmayan malumatlarla yoğrulmuş söylemler, fikirler ancak ânı kotarmak ve ahvali geçiştirmek için ise ne yolu, ne de izi belli olur…

Ciddi, lüzumlu ve yaşanabilir, hayata geçirilebilinir fikirlerin ve düşüncelerin muhakkak bir hedefi, gayeleri gibi öncü haberleri, rehber olarak yapılabilmiş; küçük de olsa, basit de olsa tecrübeler, muhakkak olmalıdır. Yoksa yolsuz, izsiz işler, fiiller vuku bulur…

Evvella kendi varlığını, şahsî ve vücudî  fikir ve düşüncelerle ortaya koyamayanlar kendilerini adem âlemlerine mahkûm ediyorlardır… Eğer inanılmış bir fikir ve düşünce varsa muhakkak bir surette ve ısrarla ispatına, anlatılmasına ve kabullendirilmesine yapılacak çalışmalar, fiiller olmalıdır… Hayali izlerin, hayali yolları olur!..

Zaten desinler diye hedefler, gayeler olmaz… Ve yine görsünler diye yapılan işler bitince, işleri yapanların da işleri biter. Müsbet, vücudî varlığa sahip hiçbir fiilin görünmezler ayinesi ihtiyacı yoktur… Eğer yapılan bir iş varsa; o işin anlatımı da yapılır, reklamı da ilanatı da yapılır… Yol da belli olmuştur,, iz de belli olmuştur…

Önemli olan konuşulan meselelere hakim olarak, hedeflenen neticeleri, gayeleri yakalayabilmek fikirleri ortaya atmak, konuyla alâkalı en can alıcı noktaları dile getirebilmektir… Alâkalı, alâkasız fikirlerin arasında zikzaklar yapmak ne anlatanlara, ne de dinleyenlere bir şey kazandırmaz. Bu şekilde “tin tin” konuşmalar olduktan sonra yol belli olsa ne yazar, iz belli olsa ne yazar?

Daima; fikir ve düşünceler insanın kendi kamet-i kıymeti arasında dengeli, muvazeneli bir şekilde paylaşılabilinmeli ve ortaya atılabilinmelidir… Kendi özgül ağırlığında küçük fikirler batırır, büyük olanlar da uçurur, ikisi de tehlikeli… Anlaşılmış bilgi, elde edilmiş, ulaşılmış manalar böyle yol belirtmek ve iz ortaya çıkarmada önem arz etmektedir…

Daha önceden konuşulmuş, hakkında fikirlere beyan edilmiş konuları yeni ve anlaşılmamış gibi takdim ederek ilan etmek de mugalatanın tâ kendisidir… Zaman israfına ve zihin yorgunluğuna sebep olacak her türlü yolsuzluktan ve izsizlikten uzak durmak evvel emirde şarttır… İmanî, Kur’ânî, İslamî hizmetlerde konuşulacak fikir ve düşüncelerin yolu da bellidir, izi de… Yanlış izler doğru diye takip edilerek takdim ve ilan edilmesin.

Sevgili ağabeyime yazı hayatında Cenab-ı Haktan daim muvaffakiyetler niyaz ediyorum… Dua ile…

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