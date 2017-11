Zelil, zebun ve rezil olmadan

Her işin, her fiilin, her yapılan şeyin bir özü, aslı, künhü ve madeni vardır.

İman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetinin de aslı, özü, künhü ve madeni ihlâstır. Her ne yapılıyor ve yapılacaksa; Allah rızası, arzusu ve isteği doğrultusunda, tarzında ve emirleri dahilinde yapılması… Bizim şahs-ı manevimizi, kuvvetli ve sarsılmaz, azim manevî kalkanımızı teşkil eden her türlü niyet, ibadet, teşbih, zikir ve okumaların zamkı, yapıştırıcısı, bir arada tutucusu ancak ve ancak ihlâstır. İhlâssız bir şahs-ı manevî teşkil edilemez… Çünkü eğer ihlâs olmazsa şahs-ı maneviyi teşkil edecek bütün ameller, filler darmadağınık olur, paramparça yağmur taneleri gibi zayıf bir şekilde hayat-ı beşeriye-yi İslâmiyede kaybolur gider… Eğer imanî hizmetlerde ve bütün işlerimizde ihlâs olmazsa… Adeta yapılanlar, konuşulanlar, anlatılanlar, sözler ve fikirler ve de fiiller muallakta kalır… Hiçbir şekilde hakikî tesirleri ve güçleri olmaz… Aynı zamanda kudsî ve manevî bir hüviyetleri de kalmaz… Tesirli ve makbul bir ibadet, amel, hizmet yapmak istiyorsak muhakkak bir surette ihlâs şarttır… Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerde, amellerde, imanî ve Kur’ânî fikirlerin ilân ve neşrinde eğer gayemiz ve hedefimiz Allah’ın rızasını tahsil etmek, kazanmak olmazsa; her yapacağımız işimiz, hizmetimiz, amelimiz hedefini bulamaz ve gayesi doğrultusunda netice vermez… Öyle ise her ibadetimiz, hizmetimiz, imanî, İslâmî ve Kur’ânî fiillerimiz ihlâsla olmalıdır… Bir Nur Talebesinin istikameti, manevî hizmeti ve güzel amellerinin esası, mayesi, gayesi ihlâsa muvaffak olabilmekle ancak gerçekleşebilir… Eğer ihlâs olmazsa maddî ve manevî mizan, ölçü ve denge tahakkuk etmez, olmaz ve bütün hizmetler faidesiz akim kalır… Rabb-ı Rahimimizden duâmızla isteğimiz, arzumuz odur ki bizleri bütün Nur Talebelerini, Kur’ân, iman, İslâm hizmetkârlarını dünyevî ve uhrevî amellerimizde, hizmetlerimizde ihlâsla daim ve muvaffak ve muzaffer etsin… Bizleri ihlâssızlıkla ve samimiyetsizlikle hizmetlerde geri bıraktırmasın… Dosta, düşmana karşı zelil, zebun ve rezil ettirmesin inşallah… Amin… Elfü elfü amin…



