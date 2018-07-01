"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Ziyaretler ve okuma programları

01 Temmuz 2018, Pazar
Evet, yaz mevsimine ve tatile girdik.

Cenâb-ı Hakk’ın bizlere ihsan ve ikram ettiği nimetleri aşikâr, gözlerimizle görerek yaşayacağımız, nimetlerin çeşitli ve bol olduğu bir mevsim; yaz mevsimi.

Yaz olunca sıcak da olur. Rahmette olur. Rahatlık da çok aranır. Rehavette çok olur. Kışın, sonbahar ve ilkbahar da yaptığımız faaliyetlerimiz, okumalarımızda da eksiklikler, aksaklıklar da meydana gelir.

Maddî vücudumuzun ve maddî ihtiyaçlarımızın hemen, acilen, bekletilmeden ve sorgulanmadan karşıladığı hayatımızda; manevî vücudumuzu ve ihtiyaçlarını karşılamakta da tembellik etmemek ve gaflete düşerek ertelememek, geçiştirmemek gerekmektedir.

Dünyanın meşgalesi de; zevkleri, lezzetleri de peşimizi bırakmaz. Bizi kendine çeker. Israrla dünyevî işlerin yapılması ve yerine getirilmesinde bizleri; nefsimiz, şeytanımız, ailemiz, çoluk çocuğumuz, yakın dost ve ahbaplarımız zorlarlar ve isteklerde bulunurlar ve yapıldığını görmek isterler. Bizler de bu konuda özellikle de şu güzel nimetleri bol yaz mevsiminde; şeytanımızı, nefsimizi, aile, dost ve ahbaplarımızı Kur’ân okumalarına, Risale-i Nur okumalarına büyük bir istekle ve ısrarla zorlamalıyız ve birbirimize bu konuda destekçi ve yardımcı olmalıyız.

Memleketimizin her yerinde ve yurt dışında Kur’ân okuma programları yapılıyor ve yapılacak. Bütün bu programlara bizler ve çocuklarımız elimizden gelen en büyük gayret ve azimle iştirak edebilmeli, katılabilmeliyiz. Eğer katılamıyorsak maddî manevî destek, duâ ve iştirak noktasından;  bu programların yapıldığı mahalleri ve iştirakçilerini ziyaret etmekte büyük fayda görüldüğü ve iştirakçilere moral olduğu daha önceki tecrübelerimizle sabittir.

Yaz mevsimi müfritane irtibatın da mevsimidir. Yalnızca tatil fikri değil, ziyaret ve irtibatı da program içerisine dahil edebilmeli, gittiğimiz yerlere feyiz ve bereket; geldiğimiz yere feyiz ve bereket ile dönebilmeyi planlamalı, kafamıza koymalı ve ısrarla tatbik edebilmeliyiz. 

Niyetlerimiz halis olursa, amellerimiz de hayır ve hasenat içerisinde halis olur inşallah.           

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son hâli görenleri şaşırttı

    Türkiye AB’den vazgeçemez

    “İslâmsız İslâmcılık”

    Uçak biletleri cep yakmamalı

    Portekiz kaybetti, Fransa'nın rakibi Uruguay oldu

    AYM'den OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvuruları hakkında karar

    Kanada Müslümanlarının memnuniyetle karşıladığı karar

    Ülkelerinin borcu için 33 milyon dolar topladılar

    ''1MDB'' yolsuzluk soruşturması: 900'den fazla banka hesabı donduruldu

    750 bin kişinin hayatından endişe ediliyor: Ateşkes görüşmeleri de sonuçsuz kaldı...

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Dera için acil çağrı

    1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam...

    Saadet Partisi’nden Cumhurbaşkanı’na çağrı

    Demokrasinin yara aldığı toplumlarda komplo teorileri çok yaygın

    Arjantin kaybetti, çeyrek finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Minik Eylül gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    AYM, 11 KHK için yapılan başvuruyu reddetti

    'Fiyatlar çok yüksek'

    13 yaşındaki İmam Hatipli Rus vatandaşı Andalib'den LGS'de dikkat çeken başarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mignon: Bu yaralar nasıl iyileşecek?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ve ADAM kazandı...
    Genel

    “İslâmsız İslâmcılık”
    Mustafa ORAL

    Kalbinde sevda, omuzunda kalem yükü
    Genel

    Türkiye AB’den vazgeçemez
    Faruk ÇAKIR

    Sağlık, sıhhat, selâmet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ömrünü bulunduğun gün bil
    Genel

    Y kuşağı ne duymak istiyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ben mi, biz mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.