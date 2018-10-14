Adalet ve hürriyet metin bir noktaya istinat etmeli

Anâsır-ı gayr-i müslimenin adalet ve müsâvât ve hürriyetin devamına itminanları tam olamaz; meğer bu müsâvât ve adalet, metîn bir nokta-i istinada rabtedile.

Nutk-u Sabıkın Neticesi

27 Kânunievvel 1324 [9 Ocak 1909], Kürd Teavün ve Terakki gazetesi, Sayı: 6.

Benim dört köşeli bir fikir ve müddeam var:

Birincisi: Avrupa’dan mehasin-i medeniyetin iktibasına muhtacız. Hâlbuki medeniyetin mehasini ile beraber mesâvîsi de terakkî ve en garip ve aldatıcı bir surete girmiş. Bu seyyiatın en fenası ve medeniyetin muharribi ve bâr-ı giranı, sefahet ve havâic-i gayr-i zarurîde israfat ve maişetteki müthiş müsâvâtsız­lıktır. Binaenaleyh mehasinle beraber seyyiat da medeniyetimiz içine sokulmamak için bize öyle bir kanun-u hâkim ve mümeyyiz lâzım ki, heva ve hevese galebe etsin. Zira bizde çocukluk tabiatı var.

İkincisi: Nasıl ki Kürtlerin asabiyetlerinden, bir hâkim reis Avrupa’ya müdahene için Frenk libası giyse, Kürtler o hâkime itaate bedel, ihanet edeceklerdir. Şayet tanısalar ki Kürt’tür, libas-ı millîsini tebdil ettiği için “Milletine hakaret etmiş” derler.

Bunun gibi, bu zaman-ı Meşrûtiyetteki hâkim, şahs-ı mütehakkim değil, belki kanun-u mümeyyizdir. Bu kanunu libas-ı millî ile göstermek lâzımdır. Yoksa asabiyet-i maneviye karşısına çıkacaktır.

Üçüncüsü: Anâsır-ı gayr-i müslimenin adalet ve müsâvât ve hürriyetin devamına itminanları tam olamaz; meğer bu müsâvât ve adalet, metîn bir nokta-i istinada rabtedile. O da lâyetegayyer ve vicdanın hâkimi nokta-i diyanet ve Şeriattır. Demek bu adaletin mukteza-i diyanet olduğunu göstersek tamamen mutmain olacaklar, hiç ürkmeyecekler lâubalîlerin zannı gibi. Zira ittifak hüdadadır, hevada değil. Olsa da muvakkattır; zira heva, akrebin yuvası gibi, ağraz ve enaniyetin menşe-i intişarıdır.

Dördüncüsü: Hadîdü’l-mizaç bir âlimin hiddetinden neş’et eden seyyiatı, illet-i tardiyeye binaen, ilmi de lekedar edebilir; meğer bir salih âlim gösterilse ve o seyyiatın menşei hiddet olduğu ispat olunsa. Binaenaleyh, istibdadın ve zaman-ı mazinin seyyiatı din ve Şeriatı lekedar etmemek için, Meşrûtiyeti Şeriat libasıyla göstermek ve tatbik etmek zarurîdir. Hulefa-i Râşidînin ve Ömer bin Abdülaziz’in zamanlarını taklit edebiliriz.

Eğer denilse ki: “Onlardaki saffet ve ahlâk-ı hasene bizde yoktur ki, taklit mümkün ola!”

Ben derim: Meyl-i terakkînin ikazıyla bizdeki tenebbüh-ü efkâr ve telâhuk-u efkârdan hâsıl olan tekemmül-ü mebadi ve ihata-i medeniyet bu saffet ve ahlâkın yerini tutar. Düvel-i ecnebiyenin adaleti bu cevabı ispat eder.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 39-40

Lûgatçe:

anâsır-ı gayr-i müslime: Müslüman olmayan topluluklar, gayrimüslimler.

bâr-ı giran: Ağır yük.

düvel-i ecnebiye: Yabancı devletler.

hadidü’l-mizaç: Öfkeli, çabuk kızan.

havâic-i gayr-i zarurî: Zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

hüda: Doğruluk, hak, hidayet.

ihata-i medeniyet: Medeniyetin kuşatıcılığı.

illet-i tardiye: Kovma sebebi.

itminan: İnanma, güvenme, gönül rahatlığı içinde tereddütsüz kabul etme.

kanun-u hâkim ve mümeyyiz: Doğru ve yanlışı ayırt etmeyi sağlayacak hükmetme kabiliyetine sahip kanun.

kanun-u mümeyyiz: Doğru ve yanlışı ayırt edici kanun.

lâyetegayyer: Değişmeyen, bozulmayan, aynı hâlde kalan.

libas-ı millî: Millî elbise.

mehasin: Güzellikler, iyilikler.

mehasin-i medeniyet: Medeniyetin güzellikleri.

menşe-i intişar: Yayılmanın kaynağı, yayılma yeri.

mesâvî: Kötülükler, fenalıklar.

meyl-i terakkî: İlerleme ve gelişme meyli.

muharrip: Tahrip eden, yıkan.

mukteza-i diyanet: Dinin gerektirdiği.

müdahene: Dalkavukluk.

müsâvât: Eşitlik.

nutk-u sabık: Geçen nutuk, önceki konuşma.

rabtetmek: Bağlamak.

sefahet: Yasak şeylere, zevk ve eğlenceye aşırı derecede düşkünlük.

seyyiat: Kötülükler, fenalıklar.

şahs-ı mütehakkim: Tahakküm eden, baskıcı ve zorba şahıs.

teavün: Yardımlaşma.

tekemmül-ü mebadi: Mükemmel başlangıç; ilk temel ve başlangıçların sağlam ve mükemmel olması.

telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine katılması ve eklenmesi.

tenebbüh-ü efkâr: Fikirlerin uyanması.

zaman-ı Meşrûtiyet: Meşrûtiyet zamanı, dönemi.