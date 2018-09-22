"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Âlem-i İslâm, ümitsizliğe düşmemeli

Risale-i Nur'dan
22 Eylül 2018, Cumartesi
Yeis [ümitsizlik], ümmetlerin, milletlerin seretan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalâta mânidir; korkak, aşağı ve âcizlerin şe’nidir, bahaneleridir, şehamet-i İslâmiyenin şe’ni değildir.

“İkinci Kelime” ki, müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden şudur:

Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki âlem-i İslâm’ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi; Garpta bir-iki milyonluk küçük bir devlet, Şarkta yirmi milyon Müslümanları kendine hizmetkâr ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş.

Hem o yeistir ki yüksek ahlâkımızı öldürmüş, menfaat-i umumiyeyi bırakıp menfaat-i şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş.

Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i maneviye ile, şarktan garba kadar istilâ ettiği hâlde, o kuvve-i maneviye-i harika me’yusiyetle kırıldığı için, zalim ecnebîler dört yüz seneden beri üç yüz milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeisle, başkasının lâkaytlığını ve füturunu kendi tembelliğine özür zannedip “Neme lâzım” der, “Herkes benim gibi berbattır” diye şehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i İslâmiyeyi yapmıyor.

Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor; biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. “Lâ taknatû min rahmetillah.” [“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer Sûresi: 53.)] kılıcıyla o yeisin başını parçalayacağız; “Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı terk edilmez.” [Keşfü’l-Hafâ, 2:196, hadis no: 2258.] hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşaallah.

Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalâta mâni ve “Ben kulumun güzel zannı yanındayım.” [Buharî, Tevhid: 15; Tirmizî, Tevbe: 1.] hakikatine muhaliftir. Korkak, aşağı ve âcizlerin şe’nidir, bahaneleridir, şehamet-i İslâmiyenin şe’ni değildir. Hususan Arap gibi nev-i beşerde medar-ı iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe’ni olamaz. Âlem-i İslâm milletleri Arabın metanetinden ders almışlar. İnşaallah yine Araplar yeisi bırakıp, İslâmiyet’in kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesanüd ve ittifak ile el ele verip, Kur’ân’ın bayrağını dünyanın her tarafında ilân edeceklerdir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 249

Lûgatçe:

ecnebî: Yabancı.

fütur: Bezginlik, gevşeklik.

garp: Batı.

hasretmek: Yalnız bir şeye ayırmak, ona tahsis etmek.

hususan: Özellikle.

kemalât: Mükemmellikler, olgunluklar, faziletler, iyilikler.

kısas: Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma.

kuvve-i maneviye: Manevî kuvvet, maneviyattan gelen dayanma gücü.

kuvve-i maneviye-i harika: Harika manevî kuvvet.

me’yusiyet: Ümitsizlik.

medar-ı iftihar: İftihar sebebi, övünme sebebi.

menfaat-i şahsiye: Şahsî çıkar, kişisel fayda.

menfaat-i umumiye: Umumun faydası, kamu yararı.

metanet: Kararlılık, dayanaklılık.

müddet-i hayat: Ömür müddeti, yaşama süresi.

mümtaz: Meziyetleriyle başkalarından ayrılan, seçkin.

müstemleke: Koloni, sömürge.

nev-i beşer: İnsanoğlu, insan soyu; insanlar.

seciye: Huy karakter, güzel ahlâk.

seretan: Kanser.

Şark: Doğu.

şe’n: İş, tavır, hâl.

şehamet-i imaniye: İmandan gelen yiğitlik, kahramanlık.

şehamet-i İslâmiye: İslâm’dan gelen yiğitlik, kahramanlık.

tesanüd: Dayanışma, birbirine dayanma.

tevellüd etmek: Doğmak, meydana gelmek.

yeis: Ümitsizlik.

 

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    Tarihî esere AVM hoyratlığı

    Öğretmenler için anket vakti

    Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

    Siyaset kampa giriyor

    Karamollaoğlu: ‘Milletin parasıyla aldıysanız kul hakkıdır’

    'İkinci üniversite' için kayıtlar uzatıldı

    İsrail'den yine sert müdahale: 1 Filistinli şehit oldu, 3'ü ağır 21 Filistinli yaralandı

    TÜSİAD: Somut adımlar bekliyoruz

    Hotiç’ten sonra Beta ayakkabı da konkordato istedi

    Her yerde aranıyor: 6'ıncı gününde de Sedanur'dan haber yok

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'ittifak' değerlendirmesi

    İmar barışında hesaplama sistemi değişti

    Toplu ulaşım yarın yüzde 50 indirimli olacak

    New York'ta üçlü toplantı yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Genel

    Nurşin Camii hatıralarla dolu
    Genel

    Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet, anayasa ve gönüllü kuruluşlar
    Yasemin YAŞAR

    Arzu ve tutku tuzakları
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.