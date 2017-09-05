• İkinci Nokta: Muhabbetullah, ittiba-ı sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmı istilzam eder.

Çünkü Allah’ı sevmek, O’nun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise, en mükemmel bir surette zat-ı Muhammediye’de (asm) tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye’ye (asm) harekât ve ef’alde benzemek iki cihetledir:

Birisi: Cenab-ı Hakkı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek, o ittibaı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, zat-ı Muhammediyedir (asm).

İkincisi: Madem zat-ı Ahmediye (asm) insanlara olan hadsiz ihsanat-ı İlâhiyenin en mühim bir vesilesidir; elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete lâyıktır. İnsan, sevdiği zata eğer benzemek kabilse, fıtraten benzemek ister. İşte, Habibullahı sevenlerin, Sünnet-i Seniyyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat’iyen iktiza eder.

• Üçüncü Nokta: Cenab-ı Hakkın hadsiz merhameti olduğu gibi, hadsiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kâinattaki masnuatın mehasini ile ve süslendirmesi ile Kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi; masnuatını, hususan sevdirmesine sevmekle mukabele eden zîşuur mahlûkatı sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan bir Zâtın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âlî bir maksat olduğu bilbedahe anlaşılır. Madem, nass-ı kelâmıyla, O’nun muhabbetine yalnız ittiba-ı Sünnet-i Ahmediye (asm) ile mazhar olunur; elbette ittiba-ı Sünnet-i Ahmediye (asm) en büyük bir maksad-ı insanî ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder.

Lem’alar, On Birinci Lem’a, Onuncu Nükte s. 458

LÛ­GAT­ÇE:

ittiba-ı sünnet-i Muhammediye: Peygamberimizin sünnetine uymak.

marziyat: Allah’ın razı olduğu işler, hareketler.

muhabbetullah: Allah sevgisi, Allah’ı sevmek.

nass-ı kelâm: Allah kelâmının delili.

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Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

“En zararlı düşmanın, nefsindir”

Yirmi Yedinci Nükte

Bu parçanın herkese faydası var.

“İnne’n-nefse le-emmâratün bi’s-sûi.” Meali: “Nefis daima kötü şeylere sevk eder” ayetinin; hem de “A’dâ adüvvike nefsükelletî beyne cenbeyke” mana-yı şerifi: “Senin en zararlı düşmanın, nefsindir” hadisinin bir nüktesidir.

Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalâğalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, âdeta takdis eder ve derecesine göre, “Meni’t-tehaze ilâhehû hevâhu” [Heves ve zevklerini ilâh edinen kimseyi gördün mü? (Casiye Suresi: 23)] ayetinin bir tokadını yer.

Temeddühü ve sevdirmesi ise, aksü’l-amelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevîde ihlâsı kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hâzıraya müptelâ olan hisse ve heva-i nefse mağlûp olup, yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Âdeta, ders aldığı Amme Cüz’ünü bir tek şekerlemeye satan hevâî bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip, kârlı işlerde hasaret eder.

“Allah’ım! Bizi nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insanların şerrinden muhafaza eyle.”

Lem’alar, Yirmi Sekizinci Lem’a, s. 458



LÛ­GAT­ÇE:

tebrie: temize çıkarma.

temeddüh: kendi kendini medhetme.

tezkiyesiz: terbiye edilmemiş.