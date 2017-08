Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler

Bu makam yazıldığı zaman, Kurban Bayramı geldi.

“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber”ler ile nev-i beşerin beşten birisine, üç yüz milyon insanlara birden “Allahu ekber” dedirmesi; koca küre-i arz, büyüklüğü nisbetinde o “Allahu ekber” kelime-i kudsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi, yirmi binden ziyade hacıların Arafat’ta ve ıydde beraber, birden “Allahu ekber” demeleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bin üç yüz sene evvel Âl ve Sahabîleriyle söylediği ve emrettiği “Allahu ekber” kelâmının bir nevi aks-i sedası olarak, rububiyet-i İlâhiyenin “Rabbü’l-Arz” ve “Rabbü’l-Âlemîn” azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubudiyetle bir mukabeledir, diye tahayyül ve his ve kanaat ettim.

Sonra, “Acaba bu kelâm-ı kudsînin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı?” diye tahattur ettim. Birden hatıra geldi ki, başta bu kelâm olarak sair bâkiyat-ı salihat ünvanını taşıyan “Sübhânallah” ve “Elhamdülillah” ve “Lâilahe illallah” gibi, şeairden çok kelâmlar, cüz’î ve küllî meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. Meselâ “Allahu ekber”in bir vech-i manası, Cenâb-ı Hakk’ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür; hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz, tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek, haşri getirmekten ve bizi ademden kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür, her acib ve tavr-ı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür ki,

“Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” (Lokman Sûresi: 28.) âyetinin sarahat-i kat’iyesiyle nev-i beşerin haşri ve neşri bir tek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mana itibarıyladır ki, darb-ı mesel hükmünde, büyük musîbetlere ve büyük maksatlara karşı herkes, “Allah büyüktür, Allah büyüktür” der, kendine teselli ve kuvvet ve nokta-i istinad yapar.

LÛ­GAT­ÇE:

aks-i seda: Ses yankısı.

bâkiyat-ı salihat: Salih ameller, kalıcı olan iyilikler.

ıyd: Bayram.

sarahat-i kat’iye: Kesin açıklık.

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Her şeyde rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız

On Beşinci Nükte

Kardeşlerim,

Hafîz-i Zülcelâl’in hıfz ve himayetine bakınız ki, meselemiz münasebetiyle Risale-i Nur’un risaleleri adedine muvafık olarak yüz yirmi küsur adamın mahrem evraklarıyla istintakta oldukları halde ve ecnebilerin entrikalarıyla ve muhalif komitecilerin dolaplarıyla mevcut ve müteaddit cemiyetlerin hiçbiriyle Risale-i Nur’un hiçbir şakirdinin münasebettarlığını gösterecek hiçbir madde bulunmaması, gayet zâhir ve parlak bir himaye-i Rabbaniye ve bir muhafaza-i İlâhiye ve İmam-ı Ali (ra) ve Gavs-ı A’zam’ın (ra) Risale-i Nur’a ait keramet-i gaybiyelerini cidden teyid eden bir inayet-i Rahmaniyedir. Kırk ikilik bir top güllesini, kırk iki masum ve mazlûm kardeşlerimizin dergâh-ı İlâhiyeye açılan elleriyle durdurup, geri çevirip, atanların başlarında manen patlattırdı. Bizlere zararı yalnız ehemmiyetsiz ve sevaplı hafif birkaç yara bereden başka olmadı. Böyle, bir seneden beri doldurulan bir toptan, böyle pek az bir zararla kurtulmak harikadır. Böyle pek büyük bir nimete karşı şükür ve sürur ve sevinçle mukabele etmek gerektir. Bundan sonraki hayatımız bize ait olamaz, çünkü müfsidlerin plânına göre yüzde yüz mahv idik. Demek, bundan sonraki bu hayatı kendimize değil, belki hak ve hakikate vakfetmeliyiz. Şekva değil, belki daima şükrettirecek her şeyde rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız.

Said Nursî

LÛ­GAT­ÇE:

inayet-i Rahmaniye: Rahmanî yardım,

Allah’ın yardım ve koruması.

istintak: Sorgu.

şekva: Şikâyet.