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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Avrupa bizden adaleti ister, medeniyeti bekler

Risale-i Nur'dan
23 Haziran 2017, Cuma
Bir hazine-i cevahire malik olduğumuz hâlde, Avrupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir.

Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.

Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-i harbiye-i bahriyeden ve fünun-i sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa şeriatımız müessis ve külliyetiyle nâzırdır. Zaaf-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklık ve müteaffin sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn ve Ömereyn ve Harun ve Me’mun ve Endülüs’teki Emevîler, zaaf-ı dinle mi terakki ettiler? Zaman-ı salifte âlemde hükümferma olan istibdadın pederi vahşet olduğu hâlde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatları bürhan-ı bâhirdir ki, Şeriat-ı Garra, hürriyet-i hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsavatıyla iman olunan müsavat-ı hukuku cemî-i revabıt ve levazımatıyla camidir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:

ahz u iktibas: Alma, aktarma yapma.

berahin-i akliye: Aklî deliller.

cemî-i revabıt ve levazımat: İlgili ve gerekli olan yönlerin bütünü.

hazine-i cevahir: Cevherler hazinesi, değerler hazinesi.

idare-i mülk: Kamu yönetimi, mülkün idaresi.

izhar-ı fakr: Fakirliğini gösterme.

muvazene: Denge.

müsavat-ı hukuk: Hukuk karşısında eşitlik.

müteaffin: Kokuşmuş.

Ömereyn: Hz. Ömer (ra) ile Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz.

sadr-ı evvel: İslâmın ilk zamanlarında olanlar.

Şeyheyn: Hz. Ebu Bekir (ra) ile Hz. Ömer (ra).

tanzim-i kuvâ-i harbiye-i bahriye: Ordu ve deniz kuvvetlerinin düzenlenmesi.

terakki: İlerleme, yükselme.

uhuvvet: Kardeşlik.

zaman-ı salif: geçmiş zaman.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Bir dirhem zahmet, bir batman rahmeti netice veriyor

 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bugün benim pencerelerimi mıhlamalarının sebebi, mahpuslarla mürafaa ve selâmlaşmamaktır; zâhirde başka bahane gösterdiler. Hiç merak etmeyiniz. Bilâkis benim ehemmiyetsiz şahsım ile meşgul olup Nurlara ve talebelerine çok sıkıntı vermediklerinden, beni cidden ve kalben onların şahsî ihanetler ve işkencelerle ta’zib etmeleri, Nurların ve sizlerin bedeline olduğu ve bir derece Nurlar’a ilişmemeleri cihetinde memnunum ve sabır içinde şükrederim; merak etmiyorum. Siz dahi hiç müteessir olmayınız. Gizli düşmanlarımız memurların nazar-ı dikkatini şahsıma çevirmesinden, Nurlar’ın ve talebelerinin selâmet ve maslahatları noktasında bir inayet ve bir hayır var diye kanaatim var. Bazı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar, hem ihtiyatla hareket etsinler ve telâş etmesinler, hem herkese bu meseleden bahis açmasınlar. Çünkü safdil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur; habbeyi kubbe yapar, ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz. Biz inayet-i İlâhiye altındayız ve bütün meşakkatlere karşı kemal-i sabırla belki şükür ile mukabele etmeye azmetmişiz. Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden, şükür etmeye mükellefiz.

Said Nursî

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ (Afyon Hapsi mektupları), s. 516

LÛ­GAT­ÇE:

batman: 2 ilâ 8 okka arasında eski bir ağırlık ölçüsü.

dirhem: Azıcık, okkanın dört yüzde birine eşit eski bir ağırlık ölçüsü birimi.

habbeyi kubbe yapmak: Küçük bir şeyi abartarak büyütmek.

inayet-i İlâhiye: Allah’ın yardım ve himayesi.

mıhlama: çivileme.

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