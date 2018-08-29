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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Avrupa bizden adaleti ister

Risale-i Nur'dan
29 Ağustos 2018, Çarşamba
Avrupa bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın.

Bir hazine-i cevahire malik olduğumuz hâlde, Avrupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berâhin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.

Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriyeden ve fünun-u sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa Şeriatımız müessis ve külliyetiyle nazırdır. Zaaf-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklık ve müteaffin sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn ü Ömereyn ve Harun u Me’mun ve Endülüs’teki Emevîler, zaaf-ı dinle mi terakki ettiler? Zaman-ı salifte âlemde hükümferma olan istibdadın pederi vahşet olduğu hâlde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatları bürhan-ı bâhirdir ki, Şeriat-ı Garra, hürriyet-i hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsavatıyla iman olunan müsavat-ı hukuku cemî-i revâbıt ve levazımatıyla camidir. Buna binaen kat’iyen hükmediyorum, şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız ve sû-i ahlâkımız dört sebepten gelmiş:

Birincisi: Şeriat-ı Garranın adem-i müraat-ı ahkâmından ve bazı hakaik-ı şer’iyeyi başka ünvanla gösterdiğinden, avamı tenfir ile itaat-ı vicdaniyelerini sarsmaktır. Devr-i inhitatımızdan beri güya fevka’ş-Şeriat bazı nizamatı neşretmek (Şeriattan izin almadan) tedennimizin en büyük sebebidir.

İkincisi: Bazı müdahinlerin keyfemayeşa sû-i tefsir etmek, hâşâ, İslâmiyet’i istibdada müsait ve medeniyete mâni gibi göstermektir.

Üçüncüsü: Zahirperest dinin cahil dostları, taassubat-ı nabemahal ile bazı teşbihatı hakikat olarak telâkki ve telkin ederek ve bunu iyilik belleyip dine hıyanet etmesidir.

Dördüncüsü: Müşkilü’t-tahsil mehasin-i medeniyeti terk ile çocuk gibi heva ve hevese muvafık zünub u mesavi-i medeniyeti tutî gibi taklit etmeleridir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Malakat, s. 34-35

Lûgatçe:

ahkâm: Temel hükümler, esaslar.

ahz u iktibas: İktibas edip almak.

berâhin-i akliye: Aklî deliller.

devr-i inhitat: Gerileme dönemi, çöküş devri.

fevka’ş-Şeriat: Şeriat üstü, Şeriatın üzerinde.

hazine-i cevahir: Cevherler hazinesi.

izhar-ı fakr: Yoksulluğunu göstermek.

mehasin-i medeniyet: Medeniyetin güzellikleri.

muvazene: Denge.

müşkilü’t-tahsil: Ede edilmesi güç olan.

Ömereyn: Hz. Ömer ve sekizinci Emevî halifesi Ömer ibni Abdülaziz.

Şeyheyn: Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer (r.anhümâ).

taassubat-ı nâbemahal: Yersiz bağnazlıklar, körü körüne tutuculuklar.

tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriye: Deniz harp kuvvetlerinin düzenlenmesi.

tedenni: Gerileme.

tutî: Papağan.

zünub u mesâvî-i medeniyet: Medeniyetin günah ve kötülükleri.

 

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
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