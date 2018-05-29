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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ayasofya kudsî vaziyetine çevrilmeli

Risale-i Nur'dan
29 Mayıs 2018, Salı
Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimaî hayatımıza ait bir hakikatın hâşiyesini takdim ediyoruz.

HÂŞİYE: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve sû-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticânî meselesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâm’ın nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum:

Ezan-ı Muhammedî’nin (asm) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya’yı, beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen İslâm’da çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâm’ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, yirmi sekiz sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit âlem-i İslâm’ın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimâne kabahatleri onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratların, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım.

Said Nursî

Emirdağ Lahikası, s. 504

***

Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyete ciddi taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyetin kahramanı olan Adnan Bey’e ve Tevfik İleri gibi mühim zatlara bir hakikatı söylemektir ki:

Hem Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâm’ı, hatta bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı müzahrafattan temizleyip ibâdet mahalli yapmaktır. Bu ise, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta hatırı için Namık Gedik’i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zatların hatırı için başka yere gitmedim.

Emirdağ Lahikası, s. 568

***

Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Camiini puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek, bir suç olması imkânı var mı?

Şualar, On Dördüncü Şua, s. 415

LÛ­GAT­ÇE:

Dahiliye Vekili: İçişleri Bakanı.

hâşiye: ek, ilave yazı, dipnot.

içtimaî: sosyal.

Meşihat Dairesi: şeyhülislâmlık, Osmanlı’da din işlerinden sorumlu daire.

müzahrafat: süprüntüler, pislikler, çöpler.

Ticânî meselesi: Kuzey Afrika’da, Hicrî 1200 tarihlerinde Ahmed Ticânî tarafından kurulan Sünnî bir tarikata mensup olduklarını iddia eden bir grubun 1950’li yıllarda Mustafa Kemal’in heykellerine saldırması.

vaziyet-i kudsiye: kudsî olan şekil.

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