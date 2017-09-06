"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bahtiyar odur ki, Sünnete ittibâda hissesi ziyade ola

Risale-i Nur'dan
06 Eylül 2017, Çarşamba
On Birinci Nükte

Üç Meseledir.

Birinci Mesele: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: Akvali, ef’ali, ahvalidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: Ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.

Farz ve vacib kısmında ittibaa mecburiyet var; terkinde azap ve ikap vardır. Herkes ona ittibaa mükelleftir.

Nevâfil kısmında, emr-i istihbabî ile, yine ehl-i iman mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikap yoktur. Fiilinde ve ittibaında azîm sevaplar var. Ve tağyir ve tebdili bid’a ve dalâlettir ve büyük hatadır.

Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve nev’iye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütabaat etmekle o âdâb ve âdetler ibadet hükmüne geçer.

Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla, zat-ı Ahmediye (asm) mehasin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bi’l-ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem, binler mu’cizatın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve kemalâtının şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur’ân-ı Hakîm’in hakaikının tasdikiyle, en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibaıyla milyonlar ehl-i kemal, meratib-i kemalâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl olmuşlardır. Elbette o zatın sünneti, harekâtı, iktida edilecek en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittiba-ı sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittiba etmeyen, tembellik ederse hasaret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.

Lem’alar, On Birinci Lem’a, s. 139

LÛ­GAT­ÇE:

âdât-ı hasene: Güzel âdetler.

ahvâl: Haller, tavırlar, tutumlar.

akval: Sözler.

ef’al: Fiiller, davranışlar.

ferâiz: Farzlar.

ittiba-ı sünnet: Peygamberimizin (asm) sünnetine uymak.

nevâfil: Nafileler; farz veya vacip olmayanlar.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Eskişehir Medrese-i Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir ders-i a’zamı

 

Otuzuncu Lem’a

Otuz Birinci Mektub’un Otuzuncu Lem’ası ve Eskişehir Hapishanesinin Bir Meyvesi.

Altı Nüktedir.

Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir ders-i a’zamı Meyve Risalesi olduğu ve Afyon Medrese-i Yusufiyesinin kıymettar bir ders-i ekmeli Elhüccetüzzehra olması gibi, Eskişehir Medrese-i Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir ders-i a’zamı da, İsm-i A’zam’ı taşıyan altı ismin altı nüktesini beyan eden bu Otuzuncu Lem’a’dır.

İsm-i A’zam’dan Hayy-ı Kayyum’a dair parçada pek derin ve geniş meseleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez, fakat hissesiz de kalmaz.

Birinci Nükte

İsm-i Kuddüs’ün bir nüktesine dairdir.

Bu Kuddüs Nüktesi, Otuzuncu Söz’ün Zeylinin Zeyli olması münasiptir.

“Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız! (Zariyat Sûresi: 48.)” âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i A’zam veyahut İsm-i A’zam’ın altı nurundan bir nuru olan Kuddüs isminin bir cilvesi, Şaban-ı Şerif’in âhirinde, Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudiyet-i İlâhiyeyi kemal-i zuhurla, hem vahdet-i Rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi. 

Şöyle ki, gördüm:

Bu kâinat ve bu küre-i arz, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzahrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse, içinde durulmaz; insan onda boğulur.

(Devamı var)

Lem’alar, Yirmi Sekizinci Lem’a, s. 596

LÛ­GAT­ÇE:

ders-i a’zam: En büyük ders.

teraküm: Birikme.

ufunetli: Kokuşmuş, çürümüş.

vahdet-i Rabbaniye: Allah’ın birliği.

Okunma Sayısı: 10
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    190. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmam Hatip liseleri hakkında kamuoyu duyurusu

    Adliyenin bağımsız olduğuna iktidarın dışında kimse inanmıyor

    Yetkin: Erdoğan iki kere düşünsün

    Akar bu bilgiyi neden paylaşmadı?

    Tefekkür saati: Türünün ilk örneği ve Güneş'ten 100 bin kat büyük...

    Önemli gelişmeyi Twitter'dan duyurdu

    4 bin 900 öğretmene ''özür grubu'' ataması

    BM ve AB'den ''Arakan'' açıklaması

    İsrailli insan hakları kuruluşundan İsrail'e 'savaş suçu' uyarısı

    Avustralya, Müslümanlara saygısızlığı affetmedi

    İçişleri Bakanlığı ağır bilançoyu açıkladı

    Arakan yardım bekliyor: Son 24 saatte 35 bin Müslüman Bangladeş'e geçti

    AB'nin cevabının ardından Merkel'den Türkiye hakkında bir açıklama daha

    29 Eylül'e kadar sürecek: 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı

    ''Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir"

    'Görevimiz objektif delillere göre karar vermek'

    Dikkat: Yeni zam kapıda!

    Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur

    "Yeter artık... Ülkemizin sabrı sınırsız değil"

    Yine artış var: Enflasyon rakamları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Cambridge’li akademisyenin ‘isyanı’
    Genel

    İmam Hatip liseleri hakkında kamuoyu duyurusu
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bedelli”ye olağanüstü ilgi var
    Raşit YÜCEL

    İmam-ı Rabbani (ra)
    Süleyman KÖSMENE

    İşimiz ne zaman Allah’a kalır?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bedelli askerlik” ifadesini ilk kullanan Bediüzzaman değil mi?
    Rifat OKYAY

    Bursa-Van hattı ve Bediüzzaman Mevlidi (8)
    Sebahattin YAŞAR

    Bugün ‘Kur’ân’ın yaşanan bir pratiği’ var mı?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dünya döner, kalp unutmaz
    Mustafa ORAL

    Yalnız kendine bakan başkasını göremiyor Allah’ım!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.