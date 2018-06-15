"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bayramda kalpler ittihad ediyor

Risale-i Nur'dan
15 Haziran 2018, Cuma
Mehasin-i ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki:

Nebî Aleyhisselâm, ubudiyet cihetiyle muvahhidînin kalplerini ıyd ve Cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki, şu insan, Ma’bud-u Ezelî’nin azamet-i hitabına, hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, duâlar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, duâlar, zikirler birbirine tesanüd ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Ma’bud-u Ezelî’nin ulûhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor, o duâyı ediyor ve aktârıyla namaz kılıyor ve etrafıyla, semavatın fevkinde izzet ve azametle nâzil olan “Akîmü’s-salâte” [Namazı dosdoğru kılınız. (Bakara Sûresi: 43)] emrini, küre-i arz imtisal ediyor. Bu sırr-ı ittihad ile, kâinat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahlûk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Hâlık-ı Arz ve Semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-i kâinatın neticesi ve gayesi oluyor.

Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında, bir anda “Allahu ekber” diyen yüzer milyon insanların sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi, âlem-i şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nisbeten büyük bir seda ile söylediği “Allahu ekber”e müsâvî geldiğinden, o muvahhidînin ittihadıyla bir anda “Allahu ekber” demeleri, küre-i arzın büyük bir “Allahu ekber”i hükmüne geçiyor. Âdeta bayram namazlarında âlem-i İslâm’ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup, aktâr ve etrafıyla “Allahu ekber” deyip, kıblesi olan Kâbe-i Mükerreme’nin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle “Allahu ekber” diyerek, o tek kelime, etraf-ı arzdaki umum mü’minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek “Allahu ekber” kelimesinin aks-i sedasıyla hadsiz “Allahu ekber” vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir, semavatı dahi çınlatıp berzah âlemlerine de temevvüç ederek seda veriyor.

İşte bu arzı böyle kendine sâcid ve âbid ve ibadına mescid ve mahlûklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelâl’e, yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmına ümmet eylemiş.

Lem’alar, Dokuzuncu Nota, s. 223

LÛ­GAT­ÇE:

âbid: İbadet eden.

aks-i seda: Sesin yansıması, yankılanması.

azamet-i hitab: Cenâb-ı Hakk’ın kullarına olan büyük hitabı, muhatabiyeti.

cem etmek: Bir araya getirmek, toplamak.

ıyd: Bayram.

hilkat-i kâinat: Kâinatın yaratılışı.

ibad: Kullar.

imtisal: İtaat etme, yerine getirme.

ittihad etmek: Birleşmek.

küre-i arz: Dünya.

Ma’bud-u Ezelî: Varlığının başlangıcı olmayan ve ibadet edilmeye yalnızca Kendisi lâyık olan Cenâb-ı Hak.

mehasin-i ubudiyet: Kulluğun, ibadetin güzellikleri.

muvahhidîn: Tevhid ehli olanlar, bir olan Allah’a inananlar.

mükebbir: “Allahu ekber” demekle Allah’ın büyüklüğünü ifade eden.

müsâvî gelmek: Eşit, denk gelmek.

müsebbih: Tesbih eden.

sâcid: Secde eden.

temevvüç etmek: Dalgalanmak.

tesanüd etmek: Birbirine dayanmak.

ubudiyet: Kulluk.

ulûhiyet: İlahlık.

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset Bayramı gölgelemesin

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı

    Memurlar bayrama buruk giriyor

    Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek'

    Erdoğan: İş çantada keklik değil

    Suruç'taki saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    AP'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği durdur

    Trump Vakfı'na, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldı

    Dünya Kupası başladı: Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    Bakan Demircan: Uçak ambulans gönderildi; yaralılar var, ilk müdahaleler yapıldı

    'Milyonlarca insan adalet bekliyor'

    Bütün baskı ve engellemelere rağmen... Ramazan'da milyonlar ziyaret etti

    Putin, Trump-Kim zirvesini değerlendirdi

    Şimdi de oruç yasağı tartışması!

    İlk gün bilançosu yine ağır oldu!

    Türkiye OECD’de işsizlik oranında 4. sırada

    YSK'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgilendirme: Oy kullanırken dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekelleşme olsaydı...
    Ali FERŞADOĞLU

    Uhuvvet ve kardeşlik niyetine tebriğimdir
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar demokratlar ve demokrat olamayan dindarlar
    Cevher İLHAN

    “İmhâ” ile terör bataklığı kurumuyor
    Genel

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin ve Cennetin bayramı
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.