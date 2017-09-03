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3 EYLÜL 2017 PAZAR - YIL: 48

Bayramdaki sevinç nimetini şükre çevirmeli

Risale-i Nur'dan
03 Eylül 2017, Pazar
Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akıbetbinlik adesesiyle, gayet şaşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum.

Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet-i hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. 

Aklıma döndüm, hakikatten sordum: “Bu hayal nedir?” 

Hakikat dedi ki: 

Elli sene sonra, bu kemal-i neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan elliden beşi, beli bükülmüş, yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi; kırk beşi, mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılâb etmiş olacaklar. “Külli âtin karîb” [Gelmesi muhakkak olan her şey, yakındır] kaidesiyle, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir; elbette gördüğün hayal değildir.

Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşrû dairesinde ve müteşekkirâne, huzurkârâne, gafletsiz, masumâne eğlencelerdir ve sevap cihetiyle bâkî kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-i meşrû daireye sapmamak için, rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır.

Lem’alar, Yirmi Sekizinci 

Lem’a, s. 434

LÜGATÇE:

akıbetbinlik: Akıbeti görmek.

ebedperest: Sonsuzluğa aşırı derecede tutkun.

tergibat: Rağbetlendirme, teşvik.

zeval: sona erme.

zikrullah: Allah’ı zikretme, anma, hatırlama.

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

İyilikler içinde lezzet, fenalıklar içinde azap var

Yirmi İkinci Nükte

Bu parça çok kıymetlidir; tâ “İkinci Nükte”ye kadar herkese faydası var.

Eskişehir Hapishanesinde, sû-i ahlâktan değil, belki sıkıntıdan gelen nâhoş bazı haller münasebetiyle, ahlâka dair bir nükte ile meşhur bir ayetin mestur kalmış bir nüktesine dairdir.

Birinci Nükte

Cenâb-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Hasenatın içinde, ahiretin sevabını andıracak manevî lezzetler, seyyiatın içinde, ahiretin azabını ihsas edecek manevî cezalar derc etmiş.

Meselâ, mü’minler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, ahiretin maddî sevabını andıracak manevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder.

Meselâ, mü’minler mabeyninde husûmet ve adavet bir seyyiedir. O seyyie içinde, kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdanîyi, âlicenap ruhlara hissettirir. Ben kendim, belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü’min kardeşe adavetim vaktinde, o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel bir cezadır; çektiriliyor.

Lem’alar, Yirmi Sekizinci Lem’a, s. 449

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık.

hasenat: İyilikler, güzellikler.

mabeyn: Ara, arası.

muaccel: Peşin, acele gelen.

mücazat: Ceza.

seyyiat: Günahlar, fenalıklar.

sû-i ahlâk: Kötü ahlâk.

Okunma Sayısı: 199
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