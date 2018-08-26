"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?

Risale-i Nur'dan
26 Ağustos 2018, Pazar
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Lâtif ve manidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyan ediyorum:

• Birincisi: Me’yusâne bir hatıradan müjdeli bir ihtar.

Bugünlerde hatırıma geldi ki hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. “Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti ve takvası nasıl mukabele edebilir?” diye me’yusâne düşündüm.

Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur Talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur Şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur’âniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: “Her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?” diye mütehayyir kaldım.

Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: Risale-i Nur’un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan iştirak-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve halis tesanüd sırrıyla her bir halis, hakikî şakird, bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder.

Bazı melâikenin kırk bin dil ile zikrettikleri gibi halis, hakikî, müttakî bir şakird dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur.

Risale-i Nur dairesinde sadâkat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlâsta, sadâkatte çalışmak gerektir.

• İkincisi: Eski zamanda, on dört yaşında iken icazet almanın alâmeti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe bana giydirmek vaziyetine mâniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle, memleketimizde büyük hocalara mahsus kisve giymek yakışmadığı…

Saniyen: O zamanda büyük âlimler, bana karşı üstadlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstadlık vaziyeti alacak kendilerine güvenenler bulunmadı. 

Ve evliya-i azîmeden dört beş zatın vefat etmeleri cihetiyle, elli altı senedir icazetin zâhir alâmeti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bu günlerde, yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlânâ Zülcenaheyn Halid Ziyaeddin kendi cübbesini, o cübbeye sarılan bir sarıkla, pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenâb-ı Hakk’a yüz binler şükrediyorum. (HÂŞİYE)

HÂŞİYE: Bu mübarek emaneti Risale-i Nur Talebelerinden ve ahiret hemşirelerimizden Asiye namında bir muhterem hanımın eliyle aldım.

Kastamonu Lâhikası, 57. mektup, s. 100

LÛ­GAT­ÇE:

beşaret-i Aleviye ve Gavsiye: Hz. Ali’nin (ra) ve Abdulkadir Geylânî (ks) Hazretleri’nin müjdesi.

beşaretli: Müjdeli.

hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat, toplum hayatı.

icazet: Bir kimseye, tahsilini tamamladıktan sonra ders okutacak seviyeye geldiğini göstermek için verilen izin kâğıdı, diploma.

içtinab-ı kebâir: Büyük günahlardan kaçınmak, sakınmak.

iştirak-i â’mâl-i uhreviye: Ahirete ait işlerdeki ortaklık, birbirinin sevabından hissedar olmak.

mabeyn: Ara.

me’yusâne: Ümitsizce, ümitsizlikle, ümitsiz bir şekilde.

mütehayyir: Hayrete düşen, şaşıran.

necat: Kurtuluş, kurtulma.

tahattur: Hatıra gelmek, hatırlamak.

tesanüd: Dayanışma.

ubudiyet: Kulluk.

Okunma Sayısı: 2974
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.