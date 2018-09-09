"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Bizi geri bırakan altı hastalık

Risale-i Nur'dan
09 Eylül 2018, Pazar
Ecnebîler, Avrupalılar terakkîde istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette Kurun-u Vustada [Ortaçağ] durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır.

Arabî Hutbe-i Şamiye Eserinin Tercümesi

Bütün zîhayatlar, hayatlarının lisan-ı hâlleriyle Hâlık’larına takdim ettikleri manevî hediyelerini ve lisan-ı hâl ile hamd ve şükürlerini, o Zat-ı Vacibü’l-Vücud’a biz de takdim ediyoruz ki, demiş: “Lâ taknatû min rahmetillah.” Yani: “Rahmet-i İlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz.”

Hem hadsiz salât ve selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm üzerine olsun ki, demiş: 

“Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi’setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.”

Hamd ve salâttan sonra, ey bu Cami-i Emevî’de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim! Ben haddimin fevkinde, bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü, size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim, medreseye giden bir çocuğun misalidir ki; o sabî çocuk, sabahleyin medreseye gidip, okuyup, akşam da babasına gelip, okuduğu dersini babasına arz eder. 

Tâ, doğru ders almış mı, almamış mı, babasının irşadını veya tasvibini bekler. Evet, bizler size nisbeten çocuk hükmündeyiz ve talebeleriniziz. Sizler bizim ve İslâm milletlerinin üstadlarısınız. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını sizler gibi üstadlarımıza şöyle beyan ediyorum:

Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebîler, Avrupalılar terakkîde istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette Kurun-u Vustada durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. 

O hastalıklar da bunlardır:

Birincisi: Yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.

İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.

Üçüncüsü: Adavete muhabbet.

Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek.

Beşincisi: Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat.

Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek.

Bu altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde eczahane-i Kur’âniyeden ders aldığım “Altı Kelime” ile beyan ediyorum. Mualecenin esasları onları biliyorum.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 237

Lûgatçe:

adavet: Düşmanlık.

ahlâk-ı hasene: İyi ve güzel ahlâk.

bi’set: Gönderme, gönderilme; Allah’ın peygamber göndermesi.

Cami-i Emevî: Şam’daki Emeviye Camii.

ecnebî: Yabancı; başka milletten olan; başka ülke.

fevkinde: Üzerinde.

Hâlık: Her şeyi yaratan Allah.

hayat-ı içtimaiye-i siyasiye: Siyasî ve sosyal hayat.

istibdat: Baskı, baskıcı yönetim; hiçbir nizama ve kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfî idare.

Kurun-u Vusta: Orta Çağ.

mualece: Tedavi.

muhabbet: Sevgi.

rabıta: Bağ; münasebet, ilgi, alâka.

sabî: İslâm dinince yükümlü sayılmayan erkek çocuk.

sari: Sirayet eden, bulaşan, bulaşıcı.

sıdk: Doğruluk; samimîlik, doğru sözlülük.

terakkî: İlerleme, yükselme, gelişme.

tevkif etmek: Durdurmak, alıkoymak.

yeis: Ümitsizlik.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 549
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi yoksa korku kök salar

    Ya politik çözüm, ya da korkunç şeyler

    Esad rejimi İdlib'de hastaneyi hedef aldı

    Terörle mücadelede gıdaya sıkı takip

    İsrail’e inanmak hataydı

    Ateşkes çabalarına rağmen İdlib'e yönelik hava saldırıları yoğunlaştı

    Kağıt sektörü krizde

    Trump'tan Apple'a ürünlerinizi ABD'de üretin çağrısı

    Kur, zam bahanesi olmaz

    Otomotiv üretiminde yüzde 3'lük azalma

    Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    Irak Başbakanı İbadi'ye muhalefetten istifa çağrısı

    Türkiye, İran ve Rusya yerel para birimyle ticaret yapacak

    Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Amacımız saldırıları durdurmak

    Malî kriz küreselleşir mi?

    İran, Erbil'de İKPD kampını vurdu

    Devlet kuramıyorsa biz kuralım

    Gençler neden ‘göçüyor’?

    'İdlib, Türkiye-Rusya yakınlaşmasının bir testi olacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Heyet nasıl kurulacak?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Gel de Demirel’i arama
    Genel

    Telekulağı nasıl tesbit ettik?
    Faruk ÇAKIR

    Doğru konuşan rektör
    Risale-i Nur'dan

    Bizi geri bırakan altı hastalık
    Genel

    Demokrasi yoksa korku kök salar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar

    Bir zillet hali: Mânevî dilencilik
    Genel

    Ya politik çözüm, ya da korkunç şeyler
    Genel

    Barla Okuma Programı’nı yansıtan aynalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.