Bütün kemalâtın üstadı, hakikat-i İslâmiyet

İkinci Cihet

Yani, maddeten İslâmiyet’in terakkîsinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki, maddeten dahi İslâmiyet istikbale hükmedecek. Birinci Cihet, maneviyat cihetinde terakkiyatı ispat ettiği gibi, bu İkinci Cihet dahi maddî terakkiyatı ve istikbaldeki hâkimiyetini kuvvetli gösteriyor. Çünkü, âlem-i İslâm’ın şahs-ı manevîsinin kalbinde, gayet kuvvetli ve kırılmaz “Beş Kuvvet” içtima ve imtizaç edip yerleşmiş: (HAŞİYE)

Birincisi: Bütün kemalâtın üstadı ve üç yüz yetmiş milyon nefisleri birtek nefis hükmüne getirebilen ve hakikî bir medeniyetle ve müsbet ve doğru fenlerle teçhiz edilmiş olan ve hiçbir kuvvet onu kıramayacak bir mahiyette bulunan hakikat-i İslâmiyet’tir.

İkinci Kuvvet: Medeniyet ve san’atın hakikî üstadı ve vesilelerin ve mebadilerin tekemmülüyle cihazlanmış olan şedid bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr öyle bir kuvvettir ki susmaz ve kırılmaz.

HÂŞİYE: Evet, Kur’ân’ın üstadiyetinden ve dersinin işârâtından fehmediyoruz ki: Kur’ân, mu’cizat-ı enbiyayı zikretmesiyle, beşer istikbalde terakkî edeceğini ve o mu’cizatın nazireleri istikbalde vücuda geleceğini beşere ders verip teşvik ediyor:

“Haydi çalış, bu mu’cizatın numunelerini göster. Süleyman Aleyhisselâm gibi iki aylık yolu bir günde git! İsâ Aleyhisselâm gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış! Hz. Mûsa’nın asası gibi taştan âb-ı hayatı çıkar, beşeri susuzluktan kurtar! İbrahim Aleyhisselâm gibi ateş seni yakmayacak maddeleri bul, giy! Bazı enbiyalar gibi Şark ve Garpta en uzak sesleri işit, suretleri gör! Davud Aleyhisselâm gibi demiri hamur gibi yumuşat, beşerin bütün san’atına medar olmak için demiri bal mumu gibi yap! Yusuf Aleyhisselâm ve Nuh Aleyhisselâmın birer mu’cizesi olan saat ve gemiden nasıl çok istifade ediyorsunuz; öyle de, sair enbiyanın size ders verdiği mu’cizelerden dahi o saat ve sefine gibi istifade ediniz, taklitlerini yapınız.”

İşte buna kıyasen, Kur’ân, her cihetle beşerî, maddî-manevî terakkiyata sevk etmek için ders veriyor, üstad-ı küll olduğunu ispat ediyor.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 244

LÛ­GAT­ÇE:

fehmetmek: Anlamak.

hakikat-i İslâmiyet: İslâmiyet hakikati, İslâma ait hakikat.

imtizaç etmek: Bir araya gelip kaynaşmak.

kemalât: Kemaller, mükemmellikler.

mebadi: Temel prensipler, ilk unsurlar.

teçhiz edilmek: Donatılmak.

tekemmül: Olgunlaşma.

terakkî: İlerleme, gelişme.

üstad-ı küll: Her çeşit ilimde, her hususta çok ileri olma, rehber olma, herkesin üstadı.

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Medrese-i Yusufiye Mektupları

Risale-i Nur, iki hayatın saadet düsturlarını ispat eder



Evet, hem Denizli’de, hem Afyon’da tevkifimizin bir sebebinin bir hakikati şudur ki:

Bir kısım hadislerin manası ve tevili bilinmemesinden, “Akıl kabul etmiyor” diye inkâr edenlere karşı avâmın imanını kurtarmak fikriyle, çok zaman evvel Dârü’l-Hikmet-i İslâmiyede iken ve daha evvel aslı yazılan Beşinci Şuâ, farz-ı muhal olarak, dünyaya ve siyasete baksa ve bu zamanda da yazılsa, madem gizlidir ve taharriyatta bizde bulunmadı ve gaybî haberleri doğrudur ve imânî şüpheleri izale eder ve asayişe dokunmuyor ve mübareze etmiyor ve yalnız ihbar eder ve şahısları tayin etmiyor ve ilmî bir hakikati, küllî bir surette beyan ediyor; elbette o hakikat-i hadisiye bu zamanda dahi bir kısım şahıslara mutabık çıksa ve münakaşaya sebep olmamak için mahkemelerin teşhir ve neşirlerinden evvel bizce tam mahrem tutulsa, adalet cihetinde hiçbir vecihle bir suç teşkil etmez. Hem “Bir şeyi reddetmek ayrıdır ve ilmen kabul etmemek veya amel etmemek bütün bütün ayrıdır. O risale, yakın bir istikbalde gelecek bir rejimi, ilmen kabul etmiyor” diye bir suç olduğuna dünyada adliyelerin bir kanunu bulunmasına ihtimal vermiyoruz.

Elhâsıl: Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi dehşetli bir zehre çeviren ve lezzetini imha eden küfr-ü mutlakı otuz seneden beri köküyle kesen ve tabiiyyunun dehşetli bir fikr-i küfrîlerini öldürmeye muvaffak olan ve bu milletin iki hayatının saadet düsturlarını harika hüccetleriyle parlak bir surette ispat eden ve Kur’ân’ın hakikat-i arşiyesine dayanan Risale-i Nur, böyle küçük bir risalenin bir-iki maddesiyle değil, belki bin kusuru dahi olsa, onun binler büyük haseneleri onları affettirir diye dâvâ ediyoruz ve ispatına da hazırız.

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 384



LÛ­GAT­ÇE:

avâm: İlim seviyesi düşük olan halk tabakası.

Beşinci Şua: Aslı 1907’de telif edilen, kıyametle ilgili ve rivayetlerde ahirzamanda zuhur ederek İslâma zarar vereceği bildirilen Deccal-Süfyanla ilgili bir kısım hadis-i şeriflerin manasını açıklayan risale.

Dârü’l-Hikmet-i İslâmiye: 1918-1922 yılları arasında Osmanlı’da şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, Bediüzzaman Said Nursî’nin de vazife aldığı İslâm Akademisi hüviyetinde ilmî bir kuruluş.

düstur: Prensip, ilke.

hakikat-i arşiye: Arşa ait hakikat, Allah’tan gelen hakikat.

hüccet: Delil, belge.

saadet: Mutluluk.

tevil: Yorum.

tevkif: Tutukla(n)ma.