Cumhuriyet adalet ve meşverettir

Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisâr-ı kuvvetten ibarettir.

On üç asır evvel Şeriat-ı Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa′ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimâle müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa, istibdat tevzî olunmuş olur. “Şüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve kudret sahibidir” hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdat daima hükümfermâ olacaktır.

Divân-ı Harb-i Örfî, s. 64

***

Eskişehir Mahkemesi’nde gizli kalmış, resmen zabta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve lâtif bir vakıa-i müdafaayı beyan ediyorum.

Orada benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”

Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir Cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder.

Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu; ben de tanelerini karıncalara verirdim, ekmeğimi onun suyu ile yerdim.

İşitenler benden soruyordular; ben de derdim: “Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara verirdim.”

Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun.”

Cevaben diyordum: “Hulefa-i Râşidîn; her biri hem halife, hem reis-i cumhur idi. Sıddık-ı Ekber (ra), Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat, manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar Cumhuriyetin reisleri idiler.”

İşte ey müddeiumumî ve mahkeme azaları! Elli seneden beri, bende bulunan bir fikrin aksiyle beni ittiham ediyorsunuz. Eğer lâik Cumhuriyet soruyorsanız; ben biliyorum ki, lâik manası bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.

On senedir -şimdi yirmi sene oluyor- hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükûmet-i Cumhuriye ne hal kesb ettiğini bilmiyorum. El-iyâzü billâh, eğer dinsizlik hesabına imanına ve ahiretine çalışanları mes’ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size bilâperva ilân ve ihtar ederim ki: “Bin canım olsa, imana ve ahiretime feda etmeye hazırım! Ne yaparsanız yapınız, benim son sözüm ‘Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl’ olarak, sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkûm etmenize mukabil derim: Ben, Risale-i Nur’un keşf-i kat’îsiyle idam olmuyorum, belki terhis edilip nur ve saadet âlemine gidiyorum. Ve sizi, ey dalâlet hesabına bizi ezen bedbahtlar, idam-ı ebedî ile ve daimî haps-i münferid ile mahkûm bildiğimden ve gördüğümden, tamamıyla intikamımı sizden alarak, kemal-i rahat-ı kalp ile teslim-i ruh etmeye hazırım!”

Mevkuf

Said Nursî

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Denizli Hayatı, s. 422



LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm: Hükümler, kanunlar.

amir-i vicdanî: Vicdana emreden, vicdanı çalıştıran; vicdanın emredici olması.

Aşere-i Mübeşşere: Cennetle müjdelenen on Sahabe.

bilâperva: Korkusuzca, çekinmeden.

haps-i münferid: Tek başına olan hapis.

Hulefa-i Râşidîn: Dört Halife.

inhisâr-ı kuvvet: Kuvvetin toplanması.

istibdat: Keyfe, zora ve baskıya dayanan idare şekli, diktatörlük, despotluk.

marifet-i tam: Hakikî manada tam bir eğitim ve aydınlanma.

medeniyet-i âmm: Bütün insanlığa ait olan medeniyet.

müddeiumumî: Savcı.

sefahetçi: Dinen yasak olan eğlencelere düşkün.

Selef-i Salihîn: Geçmiş asırlarda yaşamış salihler; özellikle Sahabe, Tabiîn için kullanılır.

Sıddık-ı Ekber: Hz. Ebu Bekir.

şimal: Kuzey.

teessüs: Kurulma; yerleşme, kökleşme.

tevzi olunmak: Dağıtılmak.