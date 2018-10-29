"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cumhuriyet adalet ve meşverettir

Risale-i Nur'dan
29 Ekim 2018, Pazartesi 00:08
Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisâr-ı kuvvetten ibarettir.

On üç asır evvel Şeriat-ı Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa′ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir. Ve şimâle müteveccihen namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa, istibdat tevzî olunmuş olur. “Şüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve kudret sahibidir” hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdat daima hükümfermâ olacaktır.

Divân-ı Harb-i Örfî, s. 64

***

Eskişehir Mahkemesi’nde gizli kalmış, resmen zabta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve lâtif bir vakıa-i müdafaayı beyan ediyorum.

Orada benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” 

Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir Cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. 

Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu; ben de tanelerini karıncalara verirdim, ekmeğimi onun suyu ile yerdim. 

İşitenler benden soruyordular; ben de derdim: “Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara verirdim.”

Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun.”

Cevaben diyordum: “Hulefa-i Râşidîn; her biri hem halife, hem reis-i cumhur idi. Sıddık-ı Ekber (ra), Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat, manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar Cumhuriyetin reisleri idiler.”

İşte ey müddeiumumî ve mahkeme azaları! Elli seneden beri, bende bulunan bir fikrin aksiyle beni ittiham ediyorsunuz. Eğer lâik Cumhuriyet soruyorsanız; ben biliyorum ki, lâik manası bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim. 

On senedir -şimdi yirmi sene oluyor- hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükûmet-i Cumhuriye ne hal kesb ettiğini bilmiyorum. El-iyâzü billâh, eğer dinsizlik hesabına imanına ve ahiretine çalışanları mes’ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size bilâperva ilân ve ihtar ederim ki: “Bin canım olsa, imana ve ahiretime feda etmeye hazırım! Ne yaparsanız yapınız, benim son sözüm ‘Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl’ olarak, sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkûm etmenize mukabil derim: Ben, Risale-i Nur’un keşf-i kat’îsiyle idam olmuyorum, belki terhis edilip nur ve saadet âlemine gidiyorum. Ve sizi, ey dalâlet hesabına bizi ezen bedbahtlar, idam-ı ebedî ile ve daimî haps-i münferid ile mahkûm bildiğimden ve gördüğümden, tamamıyla intikamımı sizden alarak, kemal-i rahat-ı kalp ile teslim-i ruh etmeye hazırım!”

Mevkuf

Said Nursî

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Denizli Hayatı, s. 422

LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm: Hükümler, kanunlar.

amir-i vicdanî: Vicdana emreden, vicdanı çalıştıran; vicdanın emredici olması.

Aşere-i Mübeşşere: Cennetle müjdelenen on Sahabe.

bilâperva: Korkusuzca, çekinmeden.

haps-i münferid: Tek başına olan hapis.

Hulefa-i Râşidîn: Dört Halife.

inhisâr-ı kuvvet: Kuvvetin toplanması.

istibdat: Keyfe, zora ve baskıya dayanan idare şekli, diktatörlük, despotluk.

marifet-i tam: Hakikî manada tam bir eğitim ve aydınlanma.

medeniyet-i âmm: Bütün insanlığa ait olan medeniyet.

müddeiumumî: Savcı.

sefahetçi: Dinen yasak olan eğlencelere düşkün.

Selef-i Salihîn: Geçmiş asırlarda yaşamış salihler; özellikle Sahabe, Tabiîn için kullanılır.

Sıddık-ı Ekber: Hz. Ebu Bekir.

şimal: Kuzey.

teessüs: Kurulma; yerleşme, kökleşme.

tevzi olunmak: Dağıtılmak.

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli

    Sedef hastalığı bulaşıcı değil

    İstanbul’u yüksek binalar kirletiyor

    Yeni havalimanı açılıyor

    3 Filistinli çocuk daha şehit oldu

    Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona erdi

    Fenerbahçe evinde farklı kaybetti: Tribünlerde Cocu istifa sesleri

    'Çiçekler çocuklara camiyi sevdirdi'

    Pakdemirli: Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir

    Şehit evladının hatıralarını özel odada saklıyor

    Erdoğan'ı protesto eden gazetecinin oturma izni uzatılmadı

    İran borsaya arz ettiği petrolde umduğunu bulamadı

    Endonezya'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki

    Karamollaoğlu'ndan yerel seçim talimatı: Heyecan verecek adaylar

    Devrim 57 yaşında ve halen çalışıyor

    İtalya’da kilise camiye çevrilecek

    'Rahvan atlar padişah atıdır'

    Cari açık tasarruf ile düzeltilmeli

    Meclis’teki halılar rengi için değişti: 1 milyon 350 bin lira harcandı

    Hedef, tam adam yetiştirmek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni havalimanı açılıyor
    Genel

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli
    Faruk ÇAKIR

    Donarak şehit olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda vesvese namazı bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Cumhuriyet adalet ve meşverettir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tuhaf anlayışlarımız var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sırat-ı müstakîm” ve duâ
    Mert Gönenli

    Çağdışı andımız
    Yeni Asya'dan Size

    Geçen toplantıdan bu yana

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.