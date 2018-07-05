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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Düşmanlığa sebep olan tarafgirlikler

Risale-i Nur'dan
05 Temmuz 2018, Perşembe
Yirmi İkinci Mektub

Şu mektub iki mebhastır. Birinci Mebhas, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder.

Birinci Mebhas

Bismillahirrahmanirrahim

“Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin.” (Hucurat Sûresi: 10.)

“Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.” (Fussılet Sûresi: 34.)

“O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta bağışta bulunanlar, öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlerdir.” (Âl-i İmran Sûresi: 134.) [Âyetlerin mealleri alınmıştır]

Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve hased, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduddur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı vechini beyan ederiz.

Birinci Vecih: Hakikat nazarında zulümdür.

Ey mü’mine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum, dokuz cani olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.

Aynen öyle de, sen, bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i İlâhiye olan bir mü’minin vücudunda iman ve İslâmiyet ve komşuluk gibi, dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı masume varken, sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hane-i maneviye-i vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şenî ve gaddar bir zulümdür.

Mektubat, Yirmi İkinci Mektub (Uhuvvet Risalesi), s. 309

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık, husûmet.

gark etmek: Batırmak, boğmak.

hane-i Rabbaniye: Allah’a ait olan ev.

hased: Kıskançlık, çekememezlik.

ihrak: Ateşe atma, yakma.

insaniyet-i kübra: En büyük insanlık.

merdud: Reddolunmuş, kabul edilmemiş, makbul sayılmamış.

nifak: İnsanlar arasında anlaşmazlıktan gelen ayrılık, ara bozukluğu; iki yüzlülük, münâfıklık.

sefine-i İlâhiye: Allah’a ait bir gemi.

şenî: Fena, çirkin.

şikak: Ayrılık, parçalanma.

tarafgirlik: Tarafgir olma durumu, bir tarafı kayırma.

vücuh: Yönler.

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