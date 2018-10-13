Ey Mebuslar! İslâmiyet sizden çok şeyler bekliyor

Ey Mebuslar! Mecelletü’l-Ahkâm bir hüsn-ü misaldir. İslâmiyet sizden çok büyük şeyler bekliyor. Peygamber de Zaman-ı Saadet’te elini kaldırmış gibi size nida ediyor.

Eğer denilse: Acaba medeniyetin revâbıtı ve fünundaki hakaikı Şeriat-ı Garrada nasıl çıkarılacak ve tatbik edilecek?

Ben derim: Ulema-i dinin efkâr-ı umumiyelerine müracaat ediniz ve ezhan-ı nukkada havale ediniz.

Fahir olmasın, derim ki: O külliyetten cüz’iyetim cihetiyle iddia ediyorum ki, benden sual ediniz; medeniyetin mehasin-i hakikiyesini Şeriat-ı Garrada daha ekmelini göstereceğim ve fünundaki hakaik-ı yakîniyenin hiçbir nusus-u kàtıa-i İslâmiyeye muhalif olmadığını ispat edeceğim. Muhalefet ancak fünunun bazı nazariyat veyahut faraziyattadır ki gençlerimiz, tutî taklidi gibi, yakîn zannetmişler. Ve nusûsun bazı zevahiri gayr-i murad meyanında vuku bulur.

Ey Mebuslar! Mecelletü’l-Ahkâm bir hüsn-ü misaldir. İslâmiyet sizden çok büyük şeyler bekliyor. Peygamber de Zaman-ı Saadet’te elini kaldırmış gibi size nida ediyor.

Hem de kuvvet kanunda olsun. Yoksa istibdat münkasım olmuş olur. Kanunun kuvveti, mukanninin kuvvetiyledir. “İnnallâhe hüve’l-kaviyyü’l-metin” [Muhakkak ki Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir.] kanun-u İlâhîdeki kuvvet ve akaid-i hakka cihetiyledir ki bir zaman-ı kasîrde şark ve garbı adalete mazhar ve istilâ etti. Şeriatın büyüğüne itaat, istibdadın gayrıdır. Zira Şeriatta tefevvuk eden en büyük bir adama esaret-i nefisten tahallûs ve hürriyet-i şer’iyeden tekemmül için hiss-i ihtiram ve muhabbetle itaat, hibr ve havf üzere müesses ve tenebbüh-ü efkâr cihetiyle şimdiki zamanda istidadı kalmayan istibdadın gayrıdır. Mesâlik ve edillede ihtilâf, maksat ve neticede ittihaddır. Kuvve-i dafia ve cazibe gibi bir kıyasta bulunmalı; tâ muvazene bozulmasın. Sırf ittihad, taklidi intâc ediyor.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 37

Lûgatçe:

akaid-i hakka: Hak-hukuk ilkeleri.

edille: Deliller, kanıtlar, ispat vasıtaları.

ekmel: Daha (en, pek) mükemmel.

ezhan-ı nukkad: Eleştirmen zihinler.

faraziyat: Varsayımlar.

fünun: Fen bilimleri.

gayr-i murad: İrade olunmayan, kastedilmeyen.

hakaik-ı yakîniye: Yakînî, kesin olarak bilinen hakikatler.

havf: Korku.

hibr: Nimet, refah, sürur.

istibdat: Baskı, keyfî idare.

kuvve-i dafia ve cazibe: İtme ve çekme kuvveti.

Mecelletü’l-Ahkâm: 1868-1878 yılları arasında Ahmed Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan, kaynağını İslâm fıkhından alan “medenî hukuk” kitabı.

mebus: milletvekili.

mehasin-i hakikiye: Gerçek güzellikler.

mesâlik: Meslekler, izlenen yollar.

mukannin: Kanun koyan.

münkasım: Kısımlara ayrılmış.

nazariyat: Nazariyeler, teoriler.

nusûs: Naslar, Kur’ân-ı Kerîm ve hadisin açık hükümleri.

nusus-u kàtıa-i İslâmiye: İslâmiyet’in kesin nasları, emirleri.

revâbıt: Rabıtalar, bağlar.

tahallûs: Kurtulma.

tefevvuk: Üstün olma.

tenebbüh-ü efkâr: Fikirlerin uyanması.

tutî: Dudu kuşu, papağan.

yakîn: Kesin bilgi.

zaman-ı kasîr: Kısa zaman.

zevahir: Zahirî hükümler, ilk akla gelen manalar, ilk bakışta anlaşılanlar.