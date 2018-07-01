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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Hakikî ömrünü bulunduğun gün bil

Risale-i Nur'dan
01 Temmuz 2018, Pazar
Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin.

Öyle ise hakikî ömrünü bulunduğun gün bil. Lâakal, günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at.

Hem bil ki her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir hâlde gider. Senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var.

Hem o âlemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür; kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar; o âyine şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir, düzgün değil ise çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi âleminin şeklini değiştirirsin; ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazın ile, o âlemin Sâni-i Zülcelâl’ine müteveccih olsan, birden sana bakan âlemin tenevvür eder. Âdeta, namazın, bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin, onun düğmesine dokunması gibi o âlemin zulümatını dağıtır. Ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülât ve harekât, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir, “Allahu nûru’s-semâvâti ve’l-arz” [Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)] ayet-i pürenvârından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü âlemini, o nurun in’ikâsıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir.

Sözler, s. 305

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i misal: görüntüler âlemi, dünyadaki işlerin görüntülendiği ve gözlendiği, ruhların bulunduğu yer.

âyet-i pürenvâr: nurla dolu ayet.

herc ü merc-i dünyeviye: dünyadaki karışıklıklar.

in’ikâs: aksetme, yankılanma.

kitabet-i kudret: kudret kalemiyle yazılmış yazı.

lâakal: en azından.

malik: sahip.

sandukça-i uhreviye: ahiret amellerini içine alan manevî sandıkçık.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi, her şeyi san’atla güzel yaratan, Allah.

tenevvür: nurlanmak, aydınlanmak.

zulümatlı: karanlık.

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