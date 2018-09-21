Hayır ve hak din, mutlak galebe edecek

Ben bütün kuvvetimle, hadsiz lisanım olsa, o hadsiz lisanlarla kasem ederim ki âlemi bu nizam-ı ekmel ile, bu kâinatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semavat kandillerine kadar nihayet bir hikmet-i intizam ile halk eden Hakîm-i Zülcelâl’e ve Sâni-i Zülcemal’e o hadsiz lisanlarla kasem ediyoruz ki beşer, hiçbir cihetle, bütün enva-ı kâinata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair taifelere zıt olarak, kâinattaki nizama küllî şerleriyle muhalefet edip, nev-i beşerde şerrin hayra galebesine binler senede sebep olan o zakkumları yiyip hazmetmesi mümkün değil.

Bunun imkânı, ancak ve ancak bu farz-ı muhal ile olabilir ki: Beşer, bu âleme emanet-i kübra mertebesinde ve halife-i rûy-i zemin makamında sair enva-ı kâinata büyük ve mükerrem bir kardeş olduğu hâlde en edna, en berbat, en perişan, en muzır ve ehemmiyetsiz, hırsızcasına ve dolayısıyla bu kâinat içine girmiş, karıştırmış! Bu farz-ı muhal, hiçbir cihetle kabul olunamaz.

Bu hakikat için elbette bu yarım bürhanımız netice veriyor ki ahirette Cennet ve Cehennemin zarurî vücutları gibi hayır ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir. Tâ ki nev-i beşerde dahi sair neviler gibi hayır ve fazilet galib-i mutlak olacak. Tâ beşer de sair kâinattaki kardeşlerine müsâvî olabilsin ve “Sırr-ı hikmet-i ezeliye nev-i beşerde dahi takarrür etti” denilebilsin.

Elhâsıl: Madem mezkûr kat’î hakikatlerle, bu kâinatta en müntehab netice ve Hâlık’ın nazarında en ehemmiyetli mahlûk beşerdir. Elbette ve elbette ve hayat-ı bâkiyede Cennet ve Cehennemi, bilbedahe beşerdeki şimdiye kadar zalimâne vaziyetler Cehennemin vücudunu ve fıtratındaki küllî istidâdât-ı kemaliyesi ve kâinatı alâkadar eden hakaik-ı imaniyesi Cenneti bedahetle istilzam ettiği gibi, her hâlde iki harb-i umumî ile ve kâinatı ağlattıran cinayetleri ve yuttuğu zakkum şerlerini hazmetmediği için kustuğu ve zeminin bütün yüzünü pislendirdiği vaziyetiyle beşeriyeti en berbat bir dereceye düşürüp bin senelik terakkiyatını zîr ü zeber etmek cinayetini beşer hazmetmeyecek. Her hâlde çabuk başında bir kıyamet kopmazsa, hakaik-ı İslâmiye, beşeri esfel-i safilîn derece-i sukutundan kurtarmaya ve ruy-i zemini temizlemeye ve sulh-u umumîyi temin etmeye vesile olmasını Rahman-ı Rahîm’in rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 248



LÛ­GAT­ÇE:

bedahet: Açıklık, ispata ihtiyaç olmayacak derecede açıklık.

bürhan: Delil.

derece-i sukut: Düşme, alçalma derecesi.

emanet-i kübra: En büyük emanet.

enva-ı kâinat: Kâinattaki türler.

esfel-i safilîn: Aşağıların en aşağısı.

fıtrat: Yaratılış.

galib-i mutlak: Tam olarak galip, kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi.

hakaik-ı imaniye: İmanın hakikatleri.

halife-i rûy-i zemin: Yeryüzünün halifesi.

Hâlık: Her şeyi yaratan Allah.

halk etmek: Yaratmak.

harb-i umumî: Dünya savaşı.

hayat-ı bâkiye: Ebedî hayat, ahiret hayatı.

hikmet-i intizam: İntizamın hikmeti, düzenin belirli gayelere yönelik ve faydalı olması.

istidâdât-ı kemaliye: Gelişme ve mükemmeliğe erişme eğilim ve yeteneği.

istilzam: Gerektirme.

mükerrem: İkram edilmiş, saygı gösterilmiş.

müsâvî: Eşit, denk.

nizam-ı ekmel: En mükemmel düzen.

ruy-i zemin: Yeryüzü.

sırr-ı hikmet-i ezeliye: Cenâb-ı Hakk’ın ezelî hikmetinin sırrı.

sulh-u umumî: Genel barış, dünya barışı.

takarrür: Karar kılma.

terakkiyat: İlerlemeler.

zîr ü zeber: Altüst, karmakarışık, darmadağın.