"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Hayır ve hak din, mutlak galebe edecek

Risale-i Nur'dan
21 Eylül 2018, Cuma 00:13
Ben bütün kuvvetimle, hadsiz lisanım olsa, o hadsiz lisanlarla kasem ederim ki âlemi bu nizam-ı ekmel ile, bu kâinatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semavat kandillerine kadar nihayet bir hikmet-i intizam ile halk eden Hakîm-i Zülcelâl’e ve Sâni-i Zülcemal’e o hadsiz lisanlarla kasem ediyoruz ki beşer, hiçbir cihetle, bütün enva-ı kâinata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair taifelere zıt olarak, kâinattaki nizama küllî şerleriyle muhalefet edip, nev-i beşerde şerrin hayra galebesine binler senede sebep olan o zakkumları yiyip hazmetmesi mümkün değil.

Bunun imkânı, ancak ve ancak bu farz-ı muhal ile olabilir ki: Beşer, bu âleme emanet-i kübra mertebesinde ve halife-i rûy-i zemin makamında sair enva-ı kâinata büyük ve mükerrem bir kardeş olduğu hâlde en edna, en berbat, en perişan, en muzır ve ehemmiyetsiz, hırsızcasına ve dolayısıyla bu kâinat içine girmiş, karıştırmış! Bu farz-ı muhal, hiçbir cihetle kabul olunamaz.

Bu hakikat için elbette bu yarım bürhanımız netice veriyor ki ahirette Cennet ve Cehennemin zarurî vücutları gibi hayır ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir. Tâ ki nev-i beşerde dahi sair neviler gibi hayır ve fazilet galib-i mutlak olacak. Tâ beşer de sair kâinattaki kardeşlerine müsâvî olabilsin ve “Sırr-ı hikmet-i ezeliye nev-i beşerde dahi takarrür etti” denilebilsin.

Elhâsıl: Madem mezkûr kat’î hakikatlerle, bu kâinatta en müntehab netice ve Hâlık’ın nazarında en ehemmiyetli mahlûk beşerdir. Elbette ve elbette ve hayat-ı bâkiyede Cennet ve Cehennemi, bilbedahe beşerdeki şimdiye kadar zalimâne vaziyetler Cehennemin vücudunu ve fıtratındaki küllî istidâdât-ı kemaliyesi ve kâinatı alâkadar eden hakaik-ı imaniyesi Cenneti bedahetle istilzam ettiği gibi, her hâlde iki harb-i umumî ile ve kâinatı ağlattıran cinayetleri ve yuttuğu zakkum şerlerini hazmetmediği için kustuğu ve zeminin bütün yüzünü pislendirdiği vaziyetiyle beşeriyeti en berbat bir dereceye düşürüp bin senelik terakkiyatını zîr ü zeber etmek cinayetini beşer hazmetmeyecek. Her hâlde çabuk başında bir kıyamet kopmazsa, hakaik-ı İslâmiye, beşeri esfel-i safilîn derece-i sukutundan kurtarmaya ve ruy-i zemini temizlemeye ve sulh-u umumîyi temin etmeye vesile olmasını Rahman-ı Rahîm’in rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 248

LÛ­GAT­ÇE:

bedahet: Açıklık, ispata ihtiyaç olmayacak derecede açıklık.

bürhan: Delil.

derece-i sukut: Düşme, alçalma derecesi.

emanet-i kübra: En büyük emanet.

enva-ı kâinat: Kâinattaki türler.

esfel-i safilîn: Aşağıların en aşağısı.

fıtrat: Yaratılış.

galib-i mutlak: Tam olarak galip, kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi.

hakaik-ı imaniye: İmanın hakikatleri.

halife-i rûy-i zemin: Yeryüzünün halifesi.

Hâlık: Her şeyi yaratan Allah.

halk etmek: Yaratmak.

harb-i umumî: Dünya savaşı.

hayat-ı bâkiye: Ebedî hayat, ahiret hayatı.

hikmet-i intizam: İntizamın hikmeti, düzenin belirli gayelere yönelik ve faydalı olması.

istidâdât-ı kemaliye: Gelişme ve mükemmeliğe erişme eğilim ve yeteneği.

istilzam: Gerektirme.

mükerrem: İkram edilmiş, saygı gösterilmiş.

müsâvî: Eşit, denk.

nizam-ı ekmel: En mükemmel düzen.

ruy-i zemin: Yeryüzü.

sırr-ı hikmet-i ezeliye: Cenâb-ı Hakk’ın ezelî hikmetinin sırrı.

sulh-u umumî: Genel barış, dünya barışı.

takarrür: Karar kılma.

terakkiyat: İlerlemeler.

zîr ü zeber: Altüst, karmakarışık, darmadağın.

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Yemen'i unuttu

    Kepekli besin diyabet riskini azaltır

    Öğretmen açığı 117 bini geçti

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor

    El uzatılmayan yoksul kalmasın

    Çıray’dan Erdoğan’a: Manipülasyonun kralını yapıyor

    İdlib uzlaşmasından Suriye de memnun

    İsrail Gazze'de uçurtma uçuran gençlere hava saldırısı düzenledi

    Yeni Program ne diyor; ekonomistler nasıl değerlendiriyor?

    Fenerbahçe'den Avrupa'ya kötü başlangıç

    ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

    Beşiktaş, Avrupa Ligi Grubu'nda ilk sıraya yerleşti

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    MGK toplantısı sona erdi

    'İdlib'de 1 milyonu çocuk 3 milyon sivil felaketten kurtulabilir'

    Bereket ve paylaşmanın simgesi: Aşure günü

    Macron: AB’de derin bir reformdan yanayım

    İsrail'in Orta Doğu'da savaş korkuları devam ediyor

    Enis Berberoğlu'na tahliye

    BİK Genel Kurulunda gazetelerle ilgili yeni düzenleme

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Öğretmen açığı 117 bini geçti
    Genel

    Dünya Yemen'i unuttu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in başörtüsü açılımı
    Genel

    Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
    Genel

    El uzatılmayan yoksul kalmasın
    Genel

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın kullarını, Allah’tan korumak mı?
    İsmail TEZER

    Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İlim, teknoloji, san’at, yönetim, bile cemaatlerle yürütülüyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.