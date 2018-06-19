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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Hürriyeti fikr-i intikam ile lekedar etmeyin

Risale-i Nur'dan
19 Haziran 2018, Salı
-HÜRRİYETE HİTAP-

Ey Hürriyet-i Şer’î!

Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun; benim gibi bir şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın ben ve umum millet zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile tebşir ediyorum. Eğer aynü’l-hayat Şeriatı menba-ı hayat yapsan ve o cennette neşv ü nema bulsan, bu millet-i mazlumenin de eski zamana nisbeten bin derece terakkî edeceğini müjde veriyorum. Eğer hakkıyla seni rehber etse, ağraz-ı şahsî ve fikr-i intikam ile sizi lekedar etmezse...

El-azametü lillah ve’l-minnetü lehü ki bizi kabr-i vahşet ve istibdattan ihraç ve cennet-i ittihad ve muhabbet-i milliyeye davet etti.

Yâ Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki “ve’l-ba’sü ba’de’l-mevt” [öldükten sonra diriliş] hakikatinin küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor. Şöyle ki:

Asya’nın ve Rumeli’nin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadime hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler ‪”‬Yâ leytenî küntü türâbâ” [Keşke toprak olaydım. (Nebe’ Suresi: 40.)] demeye başladılar. Yeni hükûmet-i meşrutamız mu’cize gibi doğduğu için inşaallah bir seneye kadar “[Beşikte iken konuştu.]” sırrına mazhar olacağız. Mütevekkilâne, saburâne tuttuğumuz otuz sene ramazan-ı sükûtun sevabıdır ki azapsız, cennet-i terakkî ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer’î, hâzin-i Cennet gibi bizi duhule davet ediyor.

Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dâhil olalım. Birinci kapısı Şeriat dairesinde ittihad-ı kulûb, ikincisi muhabbet-i milliye, üçüncüsü maarif, dördüncüsü sa’y-i insanî, beşincisi terk-i sefahettir. Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum. Zira davete icabet vacibdir.

Bu inkılâb-ı azîmin fatihası mu’cize gibi başladığı için bir fâl-i hayırdır ki hatimesi de pek güzel olacaktır. Şöyle ki:

Bu inkılâb, fikr-i beşerin ağır zincirlerini parça parça ve istidad-ı terakkîye karşı setleri zîr ü zeber ederek, hükûmeti varta-i mevtten tahlis ve bu millet-i mazlumede cevahir-i insaniyeti izhar ve azade olarak Kâbe-i kemalâta doğru gönderdiği gibi, hatimesi de yani otuz sene kadar rengârenk sefahet ve israfat ve hevesat ve lezaiz-i nâmeşrua gibi seyyiat-ı medeniyet, devlet-i medeniyeti, hükûmet-i müstebide gibi inkıraza sevk eden umurlar maddeten zararını ihsas edeceğinden, o muzlim ve kesif olan sehap, arzu-yu umumî ile münkeşif olduğundan, şems-i Şeriat ve ma’kesi olan kamer-i medeniyet, berrak ve saf ve esâsâtta Asya’yı ve Rumeli’yi tenvir ve mutazammın olduğu istidad-ı kemalin tohumları hürriyetin yağmuruyla neşv ü nema bularak rengârenk elvan ile tezyin edeceğini bu fâl-i hayır bize müjde veriyor.

Beyanat ve Tenvirler, Y.Asya Neşriyat-2010, s. 29-34

LÛ­GAT­ÇE:

ağraz-ı şahsî: şahsî garazlar, kötü emeller.

aynü’l-hayat: hayatın ta kendisi.

beraat-i istihlâl: iyi bir alâmet, güzel bir başlangıç.

duhûl: dâhil olma, içine girme.

el-azametü lillah ve’l-minnetü lehü: büyüklük Allah’ındır ve minnet de yalnız Ona mahsustur.

fâl-i hayır: hayır alâmeti, hayra yorulan durum.

hâzin-i Cennet: Cenneti koruyan bekçi.

hükûmet-i meşruta: Meşrutiyet hükümeti.

ihvan-ı vatan: vatan kardeşleri, vatandaşlar.

ittihad-ı kulûb: kalplerin birliği.

kabr-i vahşet ve istibdat: vahşet ve keyfî idare kabri.

lekedar: lekeli.

maarif: eğitim, öğretim, bilgi.

mazarrat-ı umumiye: umumun zararı, genel zarar.

menba-ı hayat: hayat kaynağı.

neşv ü nema bulmak: büyüyüp gelişmek.

ramazan-ı sükût: suskunluk orucu.

sa’y-i insanî: insanın çalışması, emeği.

tebşir etmek: müjdelemek.

terakkî etmek: ilerlemek, yükselmek.

terk-i sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlenceleri terk etmek.

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