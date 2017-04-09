"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Hürriyetperverlikle iradenizi azat edin

Risale-i Nur'dan
09 Nisan 2017, Pazar
(Dünden devam)

Meşrûtiyet, herkesi bir padişah hükmüne getiriyor; siz de hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret ediniz. Esas-ı insaniyet olan cüz-i ihtiyarı temin eder, azat eder; siz de camid olmaya razı olmayınız. Üç yüz milyondan ziyade ehl-i İslâm’ı bir aşiret gibi birbirine rapteder; siz de o rabıtayı muhafaza ediniz. Zira meşveret perdeyi attı; milliyet göründü, harekete geldi. Milliyet içinde, İslâmiyet ışıklandı, ihtizaza geldi. Zira, milliyetimizin ruhu İslâmiyet’tir; hakikî ve nisbî ve izafîden mürekkeptir. Başka millete benzemiyoruz.

Sual: “İstibdadın çirkinliğine, meşrûtiyetin bu derece iyiliğine delilin nedir?”

Cevap: Siz avam olduğunuzdan hayalinizle tefekkür, gözünüzle taakkul ettiğinizden, temsil size bürhan-ı nazarîden daha ziyade muknidir. İşte ikisinin mahiyetlerini misalle tasvir edip göstereceğim. 

İşte, biliniz: Hükûmet hekim gibidir; millet hastadır. Farz ediniz, ben şu çadırda oturmuş bir hekimim. Şu etraftaki her bir köyde, Allah etmesin, birer ayrı hastalık var. Ben o hastalıkları teşhis etmemişim, hem de tacizimi istemeyen müdahenecilerden, yalancılardan başka kimseyi görmemişim. Şu hâlde, şu köylere, tanımadığım bir hastalığa, görmediğim bir hastaya gönderdiğim reçetesiz, mizansız bir ilâcı istimal eden, acaba şifa mı bulur veyahut ölür?

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 209

***

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Hikmet ve adalet, ahireti iktiza eder

(Dünden devam)

Hem “Madem biz gözümüzle görüyoruz ki, umum mahlûklarda ve zemin yüzünde öyle bir Hikmet Eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki, akl-ı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Meselâ, insanın bin cihazatına takılan hikmetlerinden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvve-i hafızasında, bütün tarihçe-i hayatını ve ona temas eden hadsiz hâdisatı o kuvvecikte yazıp, onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde muhakemesi için neşrolacak olan defter-i a’mâlinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla, her insanın eline vererek dimağının cebine koyan bir ezelî hikmet ve bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalarını yerleştiren, mikroptan gergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüb, bir muvazene, bir intizam ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsn-ü san’at yapan ve her zîhayatın hukuk-u hayatını kemal-i mizanla veren, iyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Âdem (as) zamanından beri tağî ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet-i sermediye, elbette ve hiç şüphe getirmez ki, güneş gündüzsüz olmadığı gibi, o hikmet-i ezeliye, o adalet-i sermediye ahiretsiz olmazlar. Ve ölümde, en zalimlerin ve en mazlumların, bir tarzda gitmelerindeki akıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir veçhile müsaade etmezler” diye, Hakîm ve Hakem ve Adl ve Âdil isimleri bizim sualimize kat’î cevap veriyorlar.

(Devamı var)

Şuâlar, On Birinci Şuâ (Denizli Hapsinin Bir Meyvesi), Yedinci Mesele

LÛ­GAT­ÇE:

adalet-i sermediye: Ezelî ve ebedî adalet.

defter-i a’mâl: Amel defteri.

dimağ: Akıl, şuur.

haşir: Öldükten sonra diriliş.

kemâl-i mizan: Mükemmel bir ölçü.

kuvve-i hafıza: Hafıza gücü.

muhakeme: Yargılama.

neşrolma: Açılma, ortaya çıkma.

tâğî: Âsi, isyan eden, söz dinlemez.

tenasüb: Uygunluk, birbirini tutma.

Okunma Sayısı: 1118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.