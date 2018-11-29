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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İman hakikatine ekmek gibi ihtiyaç var

Risale-i Nur'dan
29 Kasım 2018, Perşembe
Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu:

“Risaletü’n-Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’an onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?”

Elcevap: Eski mübarek zatların ekserî divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu ve erkân-ı iman sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkânına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu has mü’minlere ve fertlere hitap ederler; bu zamanın dehşetli taarruzunu def edemiyorlar.

Risaletü’n-Nur ise, Kur’ân’ın bir manevî mu’cizesi olarak, imanın esasatını kurtarıyor. Ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden, herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar.

O divanlar derler ki: “Velî ol, gör; makamata çık, bak, nurları, feyizleri al.”

Risaletü’n-Nur ise der: “Her kim olursan ol; bak, gör. Yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar.”

Hem Risaletü’n-Nur en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra başkalara bakar. Elbette nefs-i emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders, gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevî-i dalâlet karşısında tek başıyla galibâne mukabele eder.

Hem Risaletü’n-Nur sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh ve sair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i âlâya uçar. Taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaik-ı imaniyeyi kör gözüne de gösterir. (Kastamonu Lâhikası, s. 33-34)

***

Risale-i Nur sâir ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki iman-ı tahkikî ilimleri, başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok letâif-i insaniyenin de kut ve nurlarıdır. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 210)

Hizmet Rehberi, s. 36-39

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: Delil.

divan: Bir ilme dair çeşitli konuların toplandığı eser.

erkân-ı iman: İman esasları.

evc-i âlâ: En yüksek nokta.

iman-ı tahkikî: Tahkikî iman; araştırmaya ve delile dayalı iman.

imtizac: Uyuşma, kaynaşma.

iz’an: Anlayış, kavrayış, ferâset.

izale etmek: Ortadan kaldırmak, gidermek.

kut: Gıda, rızık.

letaif: Lâtifeler, ince duygular.

marifet: Bilme, ilim; Allah’ı isim ve sıfatlarıyla bilme/tanıma.

nefs-i emmare: Kötülüğe sevk eden nefis.

saadet-i ebediye: Ebedî saadet, sonsuz mutluluk. 

şahs-ı manevî-i dalâlet: Dinden sapma ve inkârcılık akımlarını temsil eden manevî şahsiyet.

şübehat: Şüpheler.

teavün: Yardımlaşma.

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