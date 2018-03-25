"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

İnsanlık din-i haktaki bir hakikati arıyor

Risale-i Nur'dan
25 Mart 2018, Pazar
Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler.

Hem nev-i beşer, hususan medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış; elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar ve olamazlar. En dinsizi de, dine iltica etmeye mecburdur. Çünkü, acz-i beşerî ile beraber hadsiz musîbetler ve onu inciten haricî ve dâhilî düşmanlara karşı istinad noktası ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacata müptelâ ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdad noktası, yalnız ve yalnız Sâni-i Âlem’i tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka, uyanmış beşerin çaresi yok.

Kalbin sadefinde din-i hakkın cevheri bulunmazsa, beşerin başında maddî manevî kıyametler kopacak ve hayvanatın en bedbahtı, en perişanı olacak.

Hâsıl-ı kelâm: Beşer, bu asırda harblerin ve fenlerin ve dehşetli hâdiselerin ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ve cami istidadını hissetmiş. Ve insan, acib cemiyetli istidadıyla, yalnız bu kısacık, dağdağalı dünya hayatı için yaratılmamış; belki ebede mebustur ki, ebede uzanan arzular mahiyetinde var; ve bu dar, fânî dünya insanın nihayetsiz emel ve arzularına kâfi gelmediğini herkes bir derece hissetmeye başlamış.

Hatta, insaniyetin bir kuvası ve hadimi olan kuvve-i hayaliyeye denilse: “Sana dünya saltanatı ile beraber bir milyon sene ömür olacak, fakat sonunda hiç dirilmeyecek bir surette bir idam senin başına gelecek.” Elbette, hakikî insaniyetini kaybetmeyen ve intibaha gelmiş o insanın hayali, sevinç ve be- şarete bedel, derinden derine teessüf ve eyvahlarla saadet-i ebediyenin bulunmamasına ağlayacak.

İşte bu nükte içindir ki, herkesin kalbinde derinden derine bir din-i hakkı aramak meyli çıkmış. Her şeyden evvel, ölüm idamına karşı din-i haktaki bir hakikati arıyor ki, kendini kurtarsın. Şimdiki hâl-i âlem bu hakikate şehadet eder. Kırk beş sene sonra, tamamıyla beşerin bu ihtiyac-ı şedidini, dinsizliğin zuhuruyla, küre-i arzın kıt’aları ve devletleri birer insan gibi hissetmeye başlamışlar.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 239-240

Medrese-i Yusufiye Mektupları

En metin sığınak ve siperimiz:Hasbünallahu ve ni’me’l-vekîl*

İfademin Kısacık Bir Tetimmesi

Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki:

Nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan, üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine ilişmektir, belki istihfaf etmektir.

Çünkü üç mahkeme ve üç ehl-i vukufun, iki sene, yirmi senelik kitaplarımı ve mektuplarımı inceden inceye tetkikinden sonra, ittifakla hem bize beraet verildi, hem kitaplarımız ve mektuplarımız iade edildi. Ve beraetten sonra üç sene, fevkalâde bir inziva ve şiddetli bir tarassud altında, haftada yalnız zararsız bir mektup bazı dostlarıma yazardım. Dünya ile alâkam kesilmiş gibiydi ki, serbestiyet verildiği halde memleketime gitmedim. Şimdi aynı meselede o üç mahkemenin âdilâne hükümlerini hiçe saymak gibi meseleyi tazelendirmek, onların şerefini kırıyor.

Benim hakkımda adalet eden o mahkemelerin haysiyetini muhafaza için, mahkemenizden rica ederim. O aynı mesele olan “Risale-i Nur” ve “cemiyetçilik” ve “tarikatçilik” ve “ihlâl-i emniyet ve asayişi bozmak” ihtimalinden başka bir sebep, bir mesele bulunuz, beni onunla muaheze ediniz. Benim kusurlarım çoktur. Ben de size mes’uliyetime dair yardım edeceğime dair karar verdim. Çünkü hapsin haricinde hapisten çok ziyade azap çektim. Şimdi benim için medar-ı rahat ya kabir, ya hapistir. Hakikaten hayattan usandım. Bu yirmi sene haps-i münferiddeki ta’zib ve işkenceli tarassudlar, ihanetler artık yeter. Sonra gayretullaha dokunur. Bu vatana yazık olur. Sizlere hatırlatıyorum. Bizim en metin melce’ ve siperimiz:

Hasbünallahu ve ni’me’l-vekîl*

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim**

* Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Âl-i İmran Sûresi: 173.)

** Allah bana yeter. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabbi de Odur. (Tevbe Sûresi: 129.)

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 378

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

    O sabah namlular millete çevrildi

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar

    Türkiye, AB’ye üye olacak

    124 milyon insan açlığın pençesinde

    ''Hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil''

    'Dünya Saati' hareketine Türkiye'den de destek geldi

    Acı haber Sandıklı'daki baba evine ulaştı

    Mimar Sinan’ın ustalık imzası Selimiye ile ilgili mahkemeden önemli karar

    ''Bu çok acı bir durum"

    Yürekleri sızlatan görüntü...

    Mardin toz duman oldu

    Norveçli gazeteci: YPG, Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor

    Afrin Şehitleri Muratdağı ve Doğan ebediyete uğurlandı...

    Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

    ''Zorunlu olmadıkça yasaklanması lazım"

    Akşener: Eşit davranın, liyakata önem verin, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirin

    AİHM, Türkiye ile ilgili 31 bin 54 başvuruyu karara bağladı

    8 ayda 90 milyon lira toplamışlar: Bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Ocakları ve Barbaros heykeli
    Genel

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar
    Cevher İLHAN

    Soruşturmalar sulandırılıyor
    Genel

    Türkiye, AB’ye üye olacak
    Genel

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün
    İslam YAŞAR

    O sabah namlular millete çevrildi
    Haydar Açıkbaş

    A guzum ne bileyim...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cahit ÖZPINAR

    Sabreden derviş
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad: Hanımlar da muhataplarımdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.