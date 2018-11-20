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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Kâinat ağacının en mükemmel meyvesi

Risale-i Nur'dan
20 Kasım 2018, Salı
Altıncı Esas:

Hem o, melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat, şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlâhiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbaniyenin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsım-ı kâinatın miftahı ve muamma-i hilkatin keşşafı ve hikmet-i âlemin şârihi ve saltanat-ı İlâhiyenin dellâlı ve mehasin-i sanat-ı Rabbaniyenin vassâfı; ve camiiyet-i istidad cihetiyle, o zat mevcudattaki kemâlâtın en mükemmel enmuzecidir. Öyle ise, o zatın şu evsafı ve şahsiyet-i maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kâinatın ille-i gaiyesidir. Yani “O zata şu kâinatın Hâlıkı bakmış, kâinatı halk etmiştir. Eğer onu icad etmeseydi, kâinatı dahi icad etmezdi” denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği hakaik-ı Kur’âniye ve envar-ı imaniye ve zatında görünen ahlâk-ı âliye ve kemâlât-ı samiye, şu hakikate şahid-i kàtıdır.

Yedinci Esas:

Hem o bürhan-ı hak ve sirac-ı hakikat, öyle bir din ve Şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desâtiri câmi’dir. Ve câmi’ olmakla beraber, kâinatın hakaikını ve vezaifini ve Hâlık-ı Kâinat’ın esmasını ve sıfâtını, kemâl-i hakkaniyetle beyan etmiştir.

İşte o İslâmiyet ve Şeriat, öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kâinatı kendiyle beraber tarif eder ki; onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din, bu güzel kâinatı yapan Zatın, o kâinatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası, o saraya münasip bir tarife yapar, kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır; öyle de din ve Şeriat-ı Muhammediyede (asm) öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki kâinatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kâinatı güzelce tanzim eden kim ise, şu dini güzelce tanzim eden yine Odur. Evet, o nizam-ı ekmel, elbette bu nazm-ı ecmeli ister.

Mektubat, 19. Mektub, s. 232

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: delil.

camiiyet-i istidad: kabiliyetin kapsamlı oluşu.

desâtir: düsturlar, prensipler.

enmuzeç: numune, örnek, model.

ille-i gaiye: asıl sebep, asıl gaye ve netice.

kemâlât-ı samiye: yüksek faziletler ve mükemmellikler.

keşşaf: keşfeden, sırları çözen, gizli manaları ortaya çıkaran.

mehasin-i sanat-ı Rabbaniye: her şeyi yaratan, sevk ve idare eden Allah’a ait sanatlardaki güzellikler.

miftah: anahtar.

muamma-i hilkat: yaratılıştaki sır ve gizlilikler.

muhabbet-i Rabbaniye: Allah’ın sevgisi.

münevver: nurlu.

nazm-ı ecmel: en güzel tertip, en güzel söz, diziliş (Kur’ân, Şeriat).

nizam-ı ekmel: mükemmel ve kusursuz düzen.

sirac: lamba, meş’ale, ışık.

şârih: şerh eden, açıklayan, izah eden.

tılsım-ı kâinat: kâinatın tılsımı, sırrı, şifresi.

timsal: örnek, simge.

vassâf: vasıflandıran, bir şeyin vasıflarını, özelliklerini bildiren.

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