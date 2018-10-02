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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Kimin himmeti milleti ise, o tek başıyla millettir

Risale-i Nur'dan
02 Ekim 2018, Salı
Bir adamın kıymeti, himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir.

Ecnebîlerin bir kısmı, nasıl kıymettar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir fiyat verdiler; aynen öyle de, yüksek ahlâkımızı ve yüksek ahlâkımızdan çıkan ve hayat-ı içtimaiyeye temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar, terakkîlerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri, sefihâne ahlâk-ı seyyieleridir, sefihâne seciyeleridir.

Meselâ, bizden aldıkları seciye-i milliye ile bir adam onlarda der: “Eğer ben ölsem, milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bâkiyem var.” İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din-i haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. O, bizim, ehl-i imanın malıdır. Hâlbuki ecnebîlerden içimize giren pis ve fena seciye itibarıyla, bir hodgâm adam bizde diyor: “Ben susuzluktan ölsem, yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun.” İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor, ahireti bilmemekten geliyor; hariçten içimize girmiş, zehirliyor.

Hem o ecnebîlerin, bizden aldıkları fikr-i milliyetle, bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti, himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir.

Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebîlerin zararlı seciyelerini almamızdan, kuvvetli ve kudsî İslâmî milliyetimizle beraber herkes “Nefsî, nefsî” demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle, menfaat-i şahsiyesini düşünmekle, bin adam bir adam hükmüne sukut eder.

“Men kâne himmetühû...” Yani: “Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenîdir. Ebna-i cinsini mülâhazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir.” [Hz. Ali’den (ra) iktibas. (Emsal-i Hz. Ali, s. 30.)]

Meselâ bir ekmeği yese, kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü; ve giydiği libasla kaç fabrikayla alâkadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşayamadığından, ebna-i cinsiyle fıtraten alâkadar olduğundan ve onlara manevî bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan fıtratıyla medeniyetperverdir. Menfaat-i şahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakikî özrü olsa, o müstesna.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 255-56

Lûgatçe:

din-i hak: hak din, İslâmiyet.

ebna-i cins: aynı cinsten olanlar.

ecnebî: yabancı; başka dinden ve milletten olan.

fikr-i milliyet: milliyet fikri; milletini sevme ve ona hizmet etme fikri.

hasr-ı nazar: sadece bir şeye bakıp ona dikkat etme.

hayat-ı bâkiye: ebedî, sonsuz hayat; ahiret hayatı.

hayat-ı içtimaiye: toplum hayatı.

hayat-ı şahsiye: şahsî hayat.

himmet: çalışma, çabalama, gayret.

hodgâm: kendi keyfini düşünen, bencil.

iktibas: bir yazıyı, bir düşünceyi alıp aktarma.

medar: dayanak noktası, sebep, vesile.

medeniyetperver: medeniyet sever.

menfaat-i şahsiye: şahsî menfaat, kişisel çıkar.

meşveret: fikir alışverişi, istişare.

nefsî nefsî: nefsim nefsim.

seciye-i milliye: her milletin kendine has olan huy ve karakteri.

sefihâne: gayrimeşru zevk ve eğlenceler içerisindeki.

sukut etmek: düşmek, alçalmak.

terakkî: ilerleme, yükselme, gelişme.

terakkiyat: ilerlemeler, gelişmeler.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
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